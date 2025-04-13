Цимбалару догори дригом на шкіряному кріслі попозувала у ліфі та розстібнутих джинсах
32-річна акторка Настя Цимбалару активно розвиває свою кар'єру, тож частенько влаштовує фотосесії у гарячих образах. Цього разу зірка похвалилася фото у вигадливих позах.
Настя попозувала на шкіряному кріслі лише у білому ліфчику та джинсах. Свій образ вона доповнила червоною ниткою на зап'ясті та кросівками.
"Підпис придумайте самі", - написала зірка, звертаючись до шанувальників.
До речі, нещодавно Настя Цимбалару, яка вже понад рік розлучена з актором Григорієм Баклановим, зізналася, що більше не хоче виходити заміж.
Також вона якось розповідала про виснаження та пояснила, чому не боїться його.
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