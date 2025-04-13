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Цимбалару догори дригом на шкіряному кріслі попозувала у ліфі та розстібнутих джинсах

Юлія Леськова - 13 квітня, 11:11
Настя Цимбалару позує для фото
Фото Марії Попик

32-річна акторка Настя Цимбалару активно розвиває свою кар'єру, тож частенько влаштовує фотосесії у гарячих образах. Цього разу зірка похвалилася фото у вигадливих позах. 

Настя попозувала на шкіряному кріслі лише у білому ліфчику та джинсах. Свій образ вона доповнила червоною ниткою на зап'ясті та кросівками. 

"Підпис придумайте самі", - написала зірка, звертаючись до шанувальників. 


Настя Цимбалару показала нові фото

Настя повигиналася на кріслі для стильних фото

Фото Марії Попик
Фото Марії Попик
Настя Цимбалару на нових фото

Актриса у лаконічному аутфіті знялася на кріслі та біля нього

Фото Марії Попик
Настя Цимбалару повигиналася для фото

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Фото Марії Попик

До речі, нещодавно Настя Цимбалару, яка вже понад рік розлучена з актором Григорієм Баклановим, зізналася, що більше не хоче виходити заміж. 

Також вона якось розповідала про виснаження та пояснила, чому не боїться його. 

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