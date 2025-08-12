Каменських у спортивному міні показала свій момент насолоди на тлі гір у Каталонії

Марія Мельник - 12 серпня, 15:00

Співачка Настя Каменських у спортивному показалася в горах.

На фото виконавиця в міні й кросівках серед гір закарбувала насолоду моментом.

"Ранковий настрій — вдих, видих… і відчуття насолоди моментом. Лише ти і велика любов до себе", - підписала фото Настя.

Каменських у спортивному на тлі гір

До речі, вже тривалий час настрій Насті на день робить спорт


Каменських у міні виставила ніжки

А ще три роки тому фанати глузували з форми виконавиці

Як відомо, з появою спорту у житті Насті став стабільним і графік харчування. Раніше вона показувала кілька рецептів корисних страв, серед яких, наприклад, рецепт безглютенової піци.

