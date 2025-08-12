Каменських у спортивному міні показала свій момент насолоди на тлі гір у Каталонії
Співачка Настя Каменських у спортивному показалася в горах.
На фото виконавиця в міні й кросівках серед гір закарбувала насолоду моментом.
"Ранковий настрій — вдих, видих… і відчуття насолоди моментом. Лише ти і велика любов до себе", - підписала фото Настя.
Як відомо, з появою спорту у житті Насті став стабільним і графік харчування. Раніше вона показувала кілька рецептів корисних страв, серед яких, наприклад, рецепт безглютенової піци.
