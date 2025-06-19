Каменських у мінішортах і топі показала, як починає свій день на траві з гантелями

Марія Мельник - 19 червня, 16:50

Співачка Настя Каменських продовжує мотивувати турбуватися про себе.

У своєму Instagram зірка запустила фото, де посвітила фігурою під час занять спортом.

Каменських у топі й шортах

Настя починає свій ранок з тренування (якщо вірити підпису на знімку)

Каменських - фото у повний зріст

Каменських взялася на своє тіло ще у 2023-му, коли набрала зайву вагу


Нагадаємо, Каменських яка кілька років тому підсіла за спорт та здорове харчування, завдяки чому суттєво схудла, здобула ще більш значущу перемогу: перестала корити себе за зайві кіло.

Однак у 2022-му зірка знов набрала вагу, за що була розкритикована фанатами.

Читайте також:

"Дякую": Каменських із нагоди чавунного весілля попестила руку Потапа

"Місто сили, краси й свободи": Каменських у романтичній сукні з рюшами привітала Київ на тлі каштанів

Каменських у кокетливій піжамці похвалилася пласким животом. Фото

Каменських
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів