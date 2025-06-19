Каменських у мінішортах і топі показала, як починає свій день на траві з гантелями

Співачка Настя Каменських продовжує мотивувати турбуватися про себе.

У своєму Instagram зірка запустила фото, де посвітила фігурою під час занять спортом.

Настя починає свій ранок з тренування (якщо вірити підпису на знімку)

Каменських взялася на своє тіло ще у 2023-му, коли набрала зайву вагу

Нагадаємо, Каменських яка кілька років тому підсіла за спорт та здорове харчування, завдяки чому суттєво схудла, здобула ще більш значущу перемогу: перестала корити себе за зайві кіло.

Однак у 2022-му зірка знов набрала вагу, за що була розкритикована фанатами.