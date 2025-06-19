Каменських у мінішортах і топі показала, як починає свій день на траві з гантелями
Співачка Настя Каменських продовжує мотивувати турбуватися про себе.
У своєму Instagram зірка запустила фото, де посвітила фігурою під час занять спортом.
Нагадаємо, Каменських яка кілька років тому підсіла за спорт та здорове харчування, завдяки чому суттєво схудла, здобула ще більш значущу перемогу: перестала корити себе за зайві кіло.
Однак у 2022-му зірка знов набрала вагу, за що була розкритикована фанатами.
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