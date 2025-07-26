Потап та Каменських вперше за довгий час показалися разом в Іспанії
Співачка Настя Каменських та її чоловік, репер Потап засвітилися коло басейну з українським блогером Яном Го (Яном Гордієнком) в Іспанії.
Ян поділився добіркою фото з відпочинку у своєму Instagram.
На кадрах Настя у мінісукні у хижий принт годує з рук блогера, поки Потап поливає його водою. Також вони всі разом попозували коло басейну.
До речі, Потап прокоментував кумедні світлини з дружиною і молодиком:
"Ян, гаряче та весело".
Нагадаємо, нещодавно Потап випустив новий кліп, який був створений за допомогою ШІ. У цьому кліпі він зобразив зірок українського шоубізнесу, а саме Тіну Кароль та Світлану Лободу, в образі тварин, які б'ються. Сама ж Тіна назвала такий викид скандального репера "дешевим бродяжництвом".
Також Потап якось дав інтерв'ю російському інтерв'юеру Юрію Дудю, а потім пояснив українцям, чому йому за це не соромно.