Потап та Каменських вперше за довгий час показалися разом в Іспанії

Юлія Леськова - 26 липня, 09:31
Настя Каменських та Потап роблять селфі
Фото з Instagram Насті Каменських

Співачка Настя Каменських та її чоловік, репер Потап засвітилися коло басейну з українським блогером Яном Го (Яном Гордієнком) в Іспанії. 

Ян поділився добіркою фото з відпочинку у своєму Instagram. 

На кадрах Настя у мінісукні у хижий принт годує з рук блогера, поки Потап поливає його водою. Також вони всі разом попозували коло басейну. 


Настя Каменських та Потап з блогером з Краматорська

Здається, подружжя непогано провело час з 26-річним блогером, який на початку повномасштабного вторгнення в Україну висловився проти війни та переїхав до США

Фото Instagram Яна Гордієнка
Потап й Настя Каменських засвітилися у Яна Го

Цікаво, чи чекати українцям колаборації артистів та блогера?

До речі, Потап прокоментував кумедні світлини з дружиною і молодиком: 

"Ян, гаряче та весело". 

Нагадаємо, нещодавно Потап випустив новий кліп, який був створений за допомогою ШІ. У цьому кліпі він зобразив зірок українського шоубізнесу, а саме Тіну Кароль та Світлану Лободу, в образі тварин, які б'ються. Сама ж Тіна назвала такий викид скандального репера "дешевим бродяжництвом"

Також Потап якось дав інтерв'ю російському інтерв'юеру Юрію Дудю, а потім пояснив українцям, чому йому за це не соромно

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