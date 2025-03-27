Замість борошна - цвітна капуста: Каменських дала рецепт безглютенової піци. Відео
Співачка Настя Каменських, яка зараз дотримується суворої дієти, щоби зменшити "пузанчик", поділилася рецептом піци, яку все ж дозволяє собі, коли їй дуже хочеться себе побалувати.
У страву не йде жодного грама борошна.
"Давно не готували разом з вами нічого смачненького. А я давно обіцяла поділитися рецептом безглютенової піци. Ловіть", - анонсувала Настя в Instagram.
"Натираємо цвітну капусту, додаємо 1 яйце і замішуємо тісто. Викладаємо коржик на деко і випікаємо 15 хвилин при 180°. Далі викладаємо начинку за вашим смаком. У мене - класична маргарита, тому я використовую сальсу та сир. Випікаємо разом це ще хвилин 10 і насолоджуємося неймовірною смакотою", - написала 37-річна Каменських.
Нагадаємо, чоловік Насті, шоумен Олексій Потапенко нещодавно шокував схудненням на 20 кілограмів та розповів, як йому це вдалося. Як відомо, зіркове подружжя днями вперше за довгий час показалися на фото разом, але зроблено його було не в Україні.
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