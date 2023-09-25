Настя "з Уханя" Соколюк у total black млосно оголила чималий вагітний животик

Дружина ексочільника ДМС Максима Соколюка, волонтерка, блогерка та фотографка Анастасія, також відома як "дівчина з Уханя", в очікуванні пологів наробила красивих фото для Instagram.

Кралечка, яка перебуває вже на останньому місяці вагітності, попозувала у розслабленому total black, оголивши живіт.

Коли ти не лише майбутня мама, а і фотографка - гріх не утнути вагітну фотосесію Фото з Instagram Соколюк

Настя зізналася, що з початку повномасштабного вторгнення поставила на паузу своє життя та 24/7 віддавала себе роботі та допомозі іншим. А відпочивати та писати про щось інше, крім війни та волонтерства, їй було соромно.

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"Напевно, ось тільки місяць +- тому, коли мій організм став швидко перевтомлюватися, саме в цей момент я усвідомила, що настав час згадати про себе, свої особисті бажання, мрії і плани. Я записалася на всі можливі рукоділля, стала ходити на тренування, плавання, зайнялася домашніми справами, які раніше відкладала через брак часу. Більше гуляю та найголовніше, я насолоджуюся своїм станом весь свій час", - поділилася Соколюк.

Настя вже ось-ось зустрінеться зі своїм первістком

За Соколюка "дівчина з Уханя" вийшла у 2021-му році

Нагадаємо, в червні Настя та Максим розсекретили стать майбутнього малюка. Як відомо, для Соколюка, який старший за дружину на 20 років та вже був у шлюбі, це третій нащадок.







