Настя Зінченко відгуляла весілля з головою ДМС Максимом Соколюком. ФОТО

30 серпня 2021, 08:13

Голова Державної міграційної служби Максим Соколюк відгуляв весілля зі своєю другою дружиною – Анастасією Зінченко, яку півтора роки тому визволив з китайського карантину в Ухані.  

Пара сходила до ЗАГСу ще в лютому, але через пандемію перенесла весілля на 29 серпня.

Свято з подружками нареченої, гостями, тортом і танцями під живу музику відбулося у заміському італійському ресторані.

Першими фото та численними відео в сторі Настя та її друзі діляться в Instagram.

 
43-річний Максим та 23-річна Настя одружені вже півроку, а знайомі півтора
 
Подружки нареченої, з якими тиждень тому вона відгуляла дівич-вечір на яхті 
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Публикация от Мария Сокол (@mariasokol_coach)

 
Казкова історія кохання дівчини з Уханя та розлученого чиновника увінчалася красивим весіллям
 
скріншот зі сторі в Instagram 

Нагадаємо, на момент знайомства з Анастасією Максим Соколюк був 20 років одруженим з матір'ю своїх дітей Юлією.


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