Настя Зінченко відгуляла весілля з головою ДМС Максимом Соколюком. ФОТО

Голова Державної міграційної служби Максим Соколюк відгуляв весілля зі своєю другою дружиною – Анастасією Зінченко, яку півтора роки тому визволив з китайського карантину в Ухані.

Пара сходила до ЗАГСу ще в квітні, але через пандемію перенесла весілля на 29 серпня.

Свято з подружками нареченої, гостями, тортом і танцями під живу музику відбулося у заміському італійському ресторані.

Першими фото та численними відео в сторі Настя та її друзі діляться в Instagram.

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43-річний Максим та 23-річна Настя одружені вже півроку, а знайомі півтора

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Казкова історія кохання дівчини з Уханя та розлученого чиновника увінчалася красивим весіллям

скріншот зі сторі в Instagram

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Нагадаємо, на момент знайомства з Анастасією Максим Соколюк був 20 років одруженим з матір'ю своїх дітей Юлією.