Настя Зінченко відгуляла весілля з головою ДМС Максимом Соколюком. ФОТО
Понеділок, 30 серпня 2021, 08:13
Голова Державної міграційної служби Максим Соколюк відгуляв весілля зі своєю другою дружиною – Анастасією Зінченко, яку півтора роки тому визволив з китайського карантину в Ухані.
Пара сходила до ЗАГСу ще в квітні, але через пандемію перенесла весілля на 29 серпня.
Свято з подружками нареченої, гостями, тортом і танцями під живу музику відбулося у заміському італійському ресторані.
Першими фото та численними відео в сторі Настя та її друзі діляться в Instagram.
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Нагадаємо, на момент знайомства з Анастасією Максим Соколюк був 20 років одруженим з матір'ю своїх дітей Юлією.
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