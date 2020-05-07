Настя з Уханя розказала, як їй із песиком вдалося повернутися в Україну

Модель Анастасія Зінченко, до якої прийшла гучна слава після того, як вона "застрягла" на карантині в китайському місті Ухань через відданість своєму песику, нарешті розказала, як їй вдалося повернутися до України.

Секрет хеппі-енду вона розкрила в Instagram.

Реклама:

Нагадаємо, до рідного Херсона Настя встигла якраз на день народження бабусі.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

"Ми вас там не залишимо": Зеленський зателефонував Насті, яку не евакуювали з Уханя через собаку

Морально виснажена і хочу додому: Настя в Ухані розказала, як пережила 3-місячний карантин