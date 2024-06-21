"5-6 разів на день": Могилевська у коротеньких шортах показала, що поробляє, коли нема світла

48-річна співачка Наталія Могилевська зізналася, чим займається, коли вдома вимикають світло.

Артистка, яка живе у приватному будинку біля Дніпра, ходить до річки гуляти з собакою.

Собаці Могилевської пощастило

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"У нас боротьба в сім’ї за собаку. Тому що, коли немає світла - у старшої припиняються уроки, а ми з чоловіком не можемо проводити свої робочі зуми. Айка ще ніколи в житті не була такою популярною. Пять-шість раз на день прогулянка - це, дійсно розкіш!)))", - написала Наталя і виклала кілька фото з прогулянки.

Є у відсутності світла і свої плюси

Наталія посвітила стрункими ніжками на прогулянці з Айкою

Зірка зі своєю улюбленицею

Нагадаємо, торік, після постійних обстрілів росіян, Могилевська давала поради, як виживати взимку. А нещодавно артистка ділилася з підписниками власним інсайтом на мільйон.