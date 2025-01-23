Могилевська на леопардових підборах та з рушником на голові пожартувала про жіночу непунктуальність. Відео
Співачка Наталія Могилевська показала, як збирається на зустріч під власну пісню.
49-річна виконавиця також пожартувала з причини своєї непунктуальності.
"Дівчата, такі ми дівчата. А ви як збираєтесь?", - запитала у аудиторії зірка.
Нагадаємо, раніше Могилевська, яка на початку повномасштабного вторгнення зустріла коханого Валетина і всиновила двох дітей, розказувала про 10 років самотності і чому вирішила змінити своє життя.
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