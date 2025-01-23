Могилевська на леопардових підборах та з рушником на голові пожартувала про жіночу непунктуальність. Відео

Співачка Наталія Могилевська показала, як збирається на зустріч під власну пісню.

49-річна виконавиця також пожартувала з причини своєї непунктуальності.

"Дівчата, такі ми дівчата. А ви як збираєтесь?", - запитала у аудиторії зірка.

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Тепер оточення співачки знатиме, у яких заторах вона насправді перебуває:)

Зірка не боїться зайвий раз поглузувати з самомилування

Наталія не вийде у світ, поки не обере підбори під свій настрій

Зверніть увагу на кількість картин із зображенням співачки позаду

Схоже, Могилевська впевнена, що обрати вдалий аутфіт важливіше, ніж прибути на зустріч вчасно

Нагадаємо, раніше Могилевська, яка на початку повномасштабного вторгнення зустріла коханого Валетина і всиновила двох дітей, розказувала про 10 років самотності і чому вирішила змінити своє життя.