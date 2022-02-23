"Зробили величезну помилку": Валевська зізналася, що перервала вагітність

Співачка Наталія Валевська розповіла про великі помилки, яких припустилася в своєму житті. Одна з них - виступ на Антимайдані в 2015-му році. Друга ж - дуже особиста та болюча: аборт, який виконавиця зробила в 2003-му.

Про це Наталія розказала "ЖВЛ".

Зі слів Валевської, в ненародженого малюка під час обстеження виявили патологію. І співачка з чоловіком вирішили перервати вагітність.

Наталія поділилася дуже особистим фото з instagram валевської

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"Такий тиск був... Я просто несформована була. Ми були ще незрілі, молоді і зробили величезну помилку, за яку я особисто вже простила свого чоловіка, і я вже себе простила, і посповідалася, і причастилася. Я знаю, що все буде гаразд", - поділилася 40-річна зірка, яка сподівається одного дня все ж таки стати мамою.

Що ж стосується її виступу на мітингу прибічників "Партії регіонів", то цей урок Наталія теж добре засвоїла.

"Не треба лізти в політику. Мені треба було просто закрити фінансове питання, в мене був у Палаці "Україна" концерт, і нас те що називається "кинув" спонсор. І тоді нас запросив один із музичних каналів, і сказали, що це акція "Збережемо Україну". І ми пішли. Чи зробила би я так само ще раз? Ні", - запевнила вона.

Співачка з чоловіком Володимиром

"Дорого коштувало, звичайно, це. І люди відвернулися, і прокльони були, було лячно за життя навіть", - зізналася артистка.

Нагадаємо, на тому Антимайдані відзначився й тенор Володимир Гришко - як він запевняв, то була "майже благодійність".

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