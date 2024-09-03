Козловський, Валевська, Табаков, Воєвуцький та інші: де зараз та як виглядають переможці "Шансу"

21 рік тому на українському телебаченні з'явився проєкт Ігоря Кондратюка "Шанс". Його тренерами-ведучими були Наталія Могилевська та Андрій Кузьменко Фото: Instagram

Програма "Шанс", яка виходила на початку нульових, стала однією із найпопулярніших на тогочасному українському телебаченні. 10 сезонів відкрили нових співаків та співачок для вітчизняного шоубізнесу. Утім, далеко не всі скористалися шансом.

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Віталій Козловський (1 сезон)

Віталій Козловський став першим переможцем проєкту "Шанс" і одним із найпопулярніших молодих українських співаків початку нульових. Тоді йому було усього 18 років.

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Спочатку Віталій Козловський мав трохи інший імідж Фото: Instagram

Козловський розпочав роботу з Ігорем Кондратюком, яка тривала майже 10 років. За той час вийшли такі популярні хіти, як "Пинаколада", "Шекспир", "Холодная ночь" та інші. Але у 2012-му Віталій припинив співпрацю з продюсером і відтоді розпочалися судові чвари. За контрактом права на композиції належали Кондратюку, а Козловський всупереч виконував їх. Тому за рішенням суду артист мав сплатити кошти: 1 мільйон, за словами Козловського, він виплатив, і мав ще 2 боргу.

Українські зірки шоубізнесу час від час вміють гучно побити горщики Фото: Instagram

З новою силою конфлікт розгорівся у 2023 році, коли Віталій Козловський отримав повістку та мобілізувався до армії. Відсоток з його військової зарплатні відраховувався на погашення виконавчих проваджень - на користь Кондратюка і на штраф в держбюджет. Віталій намагався залагодити конфлікт з колишнім продюсером та пропонував зустрітися й укласти мирову, але поки "холодна війна" триває.

Тим часом Козловський змінив статус холостяка і став батьком. Його обраниця – піарниця Юлія Бакуменко – подарувала чоловіку сина Оскара.

Молода щаслива родина Фото: Instagram

Олександр Воєвуцький (2 сезон)

Олександр Воєвуцький переміг у 2 сезоні проєкту "Шанс". Юний блондин підкорив серця чи не усіх глядачок. Утім, його популярність досить швидко згасла.

Переможці програми "Шанс" були яскравими особистостями Фото: Facebook "Територія А"

Після перемоги у проєкті Воєвуцький відправився на пошуки продюсера. Як він розповідав в одному з небагатьох інтерв’ю, рік працював з Миколою Тищенком. Згодом за його просування взявся старший брат Ігор – колишній учасник гурту "Авіатор", а тепер військовослужбовець. Тандем братів дав початок сольним композиціям Олександра "Я не герой" і "Царапины на спине" та навіть натяк на перший альбом.

Але в одну мить все зупинилося. Що саме стало на заваді популярності Воєвуцького-молодшого, невідомо. І зараз інформації про нього дуже мало. У 2012 році Олександр намагався повернути собі популярність участю в іншому талант-шоу "Голос країни", але суттєвих результатів це не дало. У 2020 році Воєвуцького представляли у ЗМІ як власника клінігової компанії і кандидата у депутати Житомирської міської ради (брати Воєвуцькі родом із Житомирщини, - ред.), який піклується про чистоту вулиць рідного міста.

Українські шоу можуть подарувати хороший старт у кар'єрі, але не всі можуть втриматися. Здається, Олександр займається зовсім іншою справою Фото: Facebook "Територія А"

За деякою інформацією Олександр Воєвуцький одружений. В мережі можна знайти фото з двома його доньками. Але він сам соцсторінки не веде.

Наталія Валевська (3 сезон)

Наталія Валевська стала третьою переможницею "Шансу". Цей проєкт був стрімким трампліном для кар’єри артистки. За рік вона записала перший сольний альбом, а справжнім хітом і до нині стала її пісня "Палала".

Валевська намагалася будувати свою співочу кар’єру, працюючи на дві країни. У 2010 році подейкували про її бажання представляти Росію на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення". У 2013 році вона підтримала Антимайдан, виступаючи з іншими артистами, наприклад, Володимиром Гришком.

Щодо особистого життя – співачка була у шлюбі з Володимиром Пригладєм, який був за сумісництвом її продюсером. У 2022 році Валевська оголосила про розлучення та зізналася про найбільшу помилку. Зі слів Наталії, у 2003 році вона перервала вагітність, коли під час обстеження у малюка виявили патологію.

Музика - головна справа Наталії Фото: Instagram

Зараз Валевська опікується власним благодійним фондом, який в тому числі допомагає нашим військовим, та продовжує концертну діяльність в Україні.

Анатолій Кальяненко (4 сезон)

Анатолій Кальяненко – найстарший учасник "Шансу", який переміг у 4 сезоні проєкті. Палкі фанати програми можуть пригадати його завдяки запальній пісні "Sex Bomb".

Відомо, що у 2009 році Кальяненко став лауреатом І премії Всеукраїнського фестивалю "Пісенний вернісаж''. Тоді ж він випустив свій перший сольний альбом. У 2011 році артист виступав у рідному Хмельницьку. Як надалі склалася його творча біографія – достеменно невідомо.

Павло Табаков (5 сезон)

Переможцем 5 сезону "Шансу" став Павло Табаков. Його наставницею була Наталя Могилевська і ця історія дала хороший старт до шоубізнесу артисту, який вже виступав у різних музичних колективах. Табаков створював власні композиції та у 2012 році взяв участь у ще одному шоу - "Голос країни", де теж здобув упевнену перемогу.

Українське шоу відкрило ще одну зірку Фото: Instagram

У проєкті наставницею Павла була російська співачка Діана Арбеніна, яка зрештою підтримала російське вторгнення. Як стверджує Табаков, він не спілкується з нею так само, як і з родичами з країни-агресорки. Також ще у 2014 році артист розірвав співпрацю з російським філіалом лейблу Universal Music, де він отримав контракт після участі в "Голосі".

Зараз співак продовжує свою творчу кар’єру та підтримує ЗСУ, виступаючи на благодійних концертах. Його родина – дружина та двоє дітей – перебували у Польщі. До речі, донька Анастасія вирішила піти батьковою стежкою і теж взяла участь у дитячому "Голосі" у Варшаві.

Віктор Мельник (6 сезон)

Віктор Мельник став справжнім відкриттям 6 сезону "Шансу". 16-річний юнак вразив усіх своїм голосом. Ба більше – на той час він займався вокалом усього рік. Репертуар для хлопця тоді підбирав Володимир Гришко, а у фіналі Мельник набрав майже 65 тисяч голосів.

Подейкували, що після перемоги Віктором Мельником опікувався вищезгаданий Гришко. Також говорили, що хлопець планує пов’язати своє життя із церквою та стати священнослужителем. На сайті Одеської обласної філармонії є профіль Віктора Мельника, де мовиться, що він був солістом духового оркестру Одеської військової академії та музкомедії імені Водяного.

Олеся Киричук (7 сезон)

Олеся Киричук увійшла до історії телепроєкту "Шанс" переможницею 7 сезону. Вона навчалась у львівській музичній школі, а вже у 16 років записала першу пісню. У програмі Киричук вразила Кондратюка своїм вокалом, а у фіналі зібрала понад 70 тисяч голосів.

Шоу талантів для артистки було ще одним кроком у співочій кар'єрі Фото: Facebook

У 2012 році Олеся стала учасницею іншого шоу - "Голос країни", але повторити успіх переможниці не змогла. Співачка продовжувала свою творчу роботу, виступаючи з власною шоу-програмою, зокрема, у Львові. А також відома співпрацею з лідером гурту "Мері" Віктором Винником.

Утім, не лише творчі здобутки є в арсеналі Олесі Киричук. Зараз вона ще й успішна лікарка-стоматолог. У 2021 році жінка відкрила власний центр у Львові доводячи, що можна успішно займатися двома кардинально різними справами. В особистому житті Олесі теж усе склалося – вона заміжня та має сина.

Талановита співачка талановита і в лікуванні Фото: сайт Олесі Киричук

Інна Воронова (8 сезон)

У 8 сезоні переможницею проєкту стала Інна Воронова. Їй вдалося обійти відомий нині дует "Анна-Марія", гурт "Quest Pistols" та Дмитра Кадная. Вона підписала контракт з Ігорем Кондратюком, почала знімати кліпи, але закохалася та обрала роль мами. У 2016 році Інна знову повернулася на сцену, але вже іншого проєкту "Х-Фактор".

Українські розважальні шоу Інна штурмувала двічі Фото: Instagram

Зараз вона продовжує співати та навіть випускає україномовні пісні. Однак більше славиться у ЗМІ скандалами. Так, наприкінці серпня 2022 року вона шукала вже для ексчоловіка Юрія Чернецького 4 мільйони – його затримали за торгівлю наркотиками та у грудні оголосили вирок на 5 років ув’язнення. Тоді ж Воронова пішла від Чернецького.

У травні 2023 року Інна "засвітила" роботу ППО під час чергового масованого обстрілу Росії. Вона визнала провину та попросила вибачення.

І тепер у неї нове кохання Фото: Instagram

Михайло Мостовий (9 сезон)

Михайло Мостовий став переможцем 9 сезону проєкту "Шанс". Утім, тоді він вирішив не продовжувати кар’єру співака, а сконцентруватися на особистому житті. Як виявилося, це рішення було помилковим. Тому Михайло прийшов на інший проєкт - "Х-Фактор", де дійшов до фіналу.

Фото: tochka.net

Мостовий є професійним тренером. Він працював у фітнес-клубах та був тренером з фізичної підготовки в баскетбольних клубах "Дніпро" та "Прометей-2". З 2021 року чоловік неактивно веде свої соцмережі. Але судячи з позначок на світлинах, він продовжує тренерську діяльність.

Михайло Мостовий у 2019 році Фото: Instagram

Петро Дмитриченко (10 сезон)

10 сезон став останнім в історії проєкту "Шанс". Тоді в ньому переміг Петро Дмитриченко, який у 5 сезоні вже був за крок до фіналу, але поступився Павлу Табакову. Його співоча кар’єра не була довготривалою та яскравою, а от пікантною – так.

У "Шансі" Дмитриченко зізнавався у коханні продюсерці проєкту Наталі Могилевській. Ширилися чутки про їхніх роман. А у 2021 році музичний критик Сергій Сосєдов, який підтримав війну Росії проти України, розповів про роман зі співаком. За його словами, Петро хотів просунутися у шоубізнесі, тому фліртував з ним. Це було після участі Дмитриченка в іншому вокальному проєкті "Х-Фактор".

Сам Петро Дмитриченко це ніяк не коментував, і наразі узагалі про нього досить мало інформації. На його сторінці у Facebook значиться, що він є засновником дитячого садка. Також у нього є дружина та донька.

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