"Можу собі дозволити": Денисенко у величезному капелюсі і трусиках прикрила голі груди для гламурних фото

Юлія Леськова 31 серпня, 16:13
Наталка Денисенко попозувала для фото
Фото з Instagram Наталки Денисенко

Акторка Наталка Денисенко, яка нещодавно тішила шанувальників кадрами з сімейної відпустки, поділилася новим гарячим контентом.

Зірка показала фото, на яких позує у величезному білому капелюсі, білих стрінгах, а її обличчя та оголені груди прикриває лише сітка зі стразами.

"В останній день літа можу собі дозволити", - підписала світлини Наталка.


Наталка Денисенко показала гарячі фото

Денисенко в останній день літа потішила гаряченьким

Фото Роман Зубарєв
Наталка Денисенко попозувала оголена
Як вам нові фото акторки?
Фото Роман Зубарєв
Наталка Денисенко на нових фото

Зірка позувала топлес для пікантних світлин

Фото Роман Зубарєв

Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко поділилася своїм секретом стрункості та зізналася, що не ходить до спортзали.

Як відомо, на першому івенті від ТаблоID та УП "Баляндраси" Денисенко розповіла зі сцени про свої провальні проби та склеєні груди.

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