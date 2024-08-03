"Янгол чи диявол": Денисенко в обтислому міні з оригінальним декольте і шлейфом виставила на камеру струнку фігурку. Фото

Акторка Наталка Денисенко, яку можна без жартів назвати амбасадоркою білого кольору, продемонструвала нову фотосесію у своєму Instagram.

Актриса, яка вже 15-го серпня на ексклюзивному івенті від TabloID "Баляндраси" разом з іншими гостями розповість про свої кумедні факапи, традиційно обрала для зйомки біле вбрання. Сміливу сукню з глибоким декольте та шлейфом вона доповнила підборами.

"Янгол чи диявол", – запитує актриса у підписників під фото фото з instagram Наталки Денисенко

Актриса неодноразово розповідала, що білий – її улюблений колір фото з Instagram Наталики Денисенко

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У квітні Денисенко із чоловіком Андрієм Федінчиком, який нині захищає Україну у складі ЗСУ, відзначили 7-му річницю шлюбу фото з Instagram Наталки Денисенко

Ближче познайомитися із Наталкою ви зможете вже 15-го серпня на івенті TabloID фото з Instagram

До речі, Денисенко з розумінням ставиться до хейтерів. Замість суперечок із ними вона "відкриває їм коментарі" та дякує за охоплення.

Нагадаємо, раніше Наталка продемонструвала пікантний цілунок із актрисою Тонею Хижняк.