зірковий факап-стендап

Баляндраси

"Янгол чи диявол": Денисенко в обтислому міні з оригінальним декольте і шлейфом виставила на камеру струнку фігурку. Фото

Тетяна Сухачова 3 серпня, 11:17

Акторка Наталка Денисенко, яку можна без жартів назвати амбасадоркою білого кольору, продемонструвала нову фотосесію у своєму Instagram.

Актриса, яка вже 15-го серпня на ексклюзивному івенті від TabloID "Баляндраси" разом з іншими гостями розповість про свої кумедні факапи, традиційно обрала для зйомки біле вбрання. Сміливу сукню з глибоким декольте та шлейфом вона доповнила підборами.

Актриса Наталка Денисенко у білому

"Янгол чи диявол", – запитує актриса у підписників під фото

фото з instagram Наталки Денисенко
Денисенко у новій фотосесії

Актриса неодноразово розповідала, що білий – її улюблений колір

фото з Instagram Наталики Денисенко

Наталка Денисенко у білому міні

У квітні Денисенко із чоловіком Андрієм Федінчиком, який нині захищає Україну у складі ЗСУ, відзначили 7-му річницю шлюбу

фото з Instagram Наталки Денисенко
Акторка Наталка Денисенко

Ближче познайомитися із Наталкою ви зможете вже 15-го серпня на івенті TabloID

фото з Instagram

До речі, Денисенко з розумінням ставиться до хейтерів. Замість суперечок із ними вона "відкриває їм коментарі" та дякує за охоплення.

Нагадаємо, раніше Наталка продемонструвала пікантний цілунок із актрисою Тонею Хижняк.

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денисенко
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