"Генетика та гарний настрій": Денисенко у спокусливому бікіні вразила тілом, яке має без спорту

Фото з Instagram Наталки Денисенко

Акторка Наталка Денисенко зараз відпочиває у горах разом зі своїм чоловіком, військовослужбовцем та актором Андрієм Федінчиком та сином, тож активно ділиться контентом.

Зірка показалася у білому бікіні з вирізом на грудях та зачарувала своєю стрункою фігурою.

"Як вам купальник для сімейного відпочинку?" - поцікавилася акторка у шанувальників

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До речі, тонка талія Наталки викликала цікавість і в інших гостей на курорті.

"Щойно дівчина біля басейну запитала мене, скільки разів на тиждень я займаюся у спортзалі, щоб мати таку фігуру? Я відповіла чесно: ніскільки. Бо в спортзалі я не була дуже давно", - написала Денисенко.

Наталка заявила, що не займається у спортзалі

Вона розповіла, що її фігура - сукупність багатьох факторів.

"Це сукупність генетики, гарного настрою, нормального гормонального фону, любові до себе, легкої зарядки, правильного харчування, гармонійних стосунків з їжею та "психології тіла", - додала акторка.

Скріншот з Instagram Наталки Денисенко

Нагадаємо, на факап-стендапі від УП та ТаблоID "Баляндраси" Наталка Денисенко розповіла про свої невдалі кінопроби та випадок з приклеєними цицьками.

Як відомо, якось акторка дозволила підписникам писати хейт у її бік.