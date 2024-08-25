"Генетика та гарний настрій": Денисенко у спокусливому бікіні вразила тілом, яке має без спорту
Акторка Наталка Денисенко зараз відпочиває у горах разом зі своїм чоловіком, військовослужбовцем та актором Андрієм Федінчиком та сином, тож активно ділиться контентом.
Зірка показалася у білому бікіні з вирізом на грудях та зачарувала своєю стрункою фігурою.
До речі, тонка талія Наталки викликала цікавість і в інших гостей на курорті.
"Щойно дівчина біля басейну запитала мене, скільки разів на тиждень я займаюся у спортзалі, щоб мати таку фігуру? Я відповіла чесно: ніскільки. Бо в спортзалі я не була дуже давно", - написала Денисенко.
Вона розповіла, що її фігура - сукупність багатьох факторів.
"Це сукупність генетики, гарного настрою, нормального гормонального фону, любові до себе, легкої зарядки, правильного харчування, гармонійних стосунків з їжею та "психології тіла", - додала акторка.
Нагадаємо, на факап-стендапі від УП та ТаблоID "Баляндраси" Наталка Денисенко розповіла про свої невдалі кінопроби та випадок з приклеєними цицьками.
Як відомо, якось акторка дозволила підписникам писати хейт у її бік.
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