Денисенко у бікіні попозувала своєму чоловіку в басейні серед гір
Зіркова гостя "Баляндрасів", акторка Наталка Денисенко та її колега і чоловік Андрій Федінчик наробили спільних фото на шляху у Карпати.
Подружжя з сином Андрієм попозувало разом і показало початок незапланованої відпустки.
"Ви сказали, ці фото мають бути в стрічці, а хто я така, щоб не слухати своїх любих підписників? Мені здається, чи цих світлин і відео з моїм (чоловіком - ред.) ви чекали більше, ніж я? Скоро буде ще більше краси в місці, де колись у нас був романтичний відпочинок", - написала Наталка.
А ще Денисенко показала фото, яке зробив для неї чоловік.
Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення Федінчик вступив у ТрО. Минулого року аторка розказувала, як змінилися їхні стосунки з коханим та якими способами подружжя підтримує романтику у шлюбі.
Нагадаємо, на "Баляндрасах" Денисенко пригадувала свої професійні курйози.
"Янгол чи диявол": Денисенко в обтислому міні з оригінальним декольте і шлейфом виставила на камеру струнку фігурку. Фото
"Знову проповідую": Денисенко чуттєво повигиналася в пір'ї та поміркувала про стан любові під час війни. Фото
"Почула хрускіт стегон": Гвоздьова і Денисенко здивували сексі-танцями. Відео