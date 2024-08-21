Денисенко у бікіні попозувала своєму чоловіку в басейні серед гір

Денисенко показала незапланований відпочинок з сином і чоловіком

Зіркова гостя "Баляндрасів", акторка Наталка Денисенко та її колега і чоловік Андрій Федінчик наробили спільних фото на шляху у Карпати.

Подружжя з сином Андрієм попозувало разом і показало початок незапланованої відпустки.

"Ви сказали, ці фото мають бути в стрічці, а хто я така, щоб не слухати своїх любих підписників? Мені здається, чи цих світлин і відео з моїм (чоловіком - ред.) ви чекали більше, ніж я? Скоро буде ще більше краси в місці, де колись у нас був романтичний відпочинок", - написала Наталка.

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28-го вересня хлопчику виповниться сім

До речі, якось акторка розкривала секрети успішної взаємодії з чоловіками

А ще Денисенко показала фото, яке зробив для неї чоловік.

Важко зіпсувати фото, коли у твоєї дружини така фігура

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення Федінчик вступив у ТрО. Минулого року аторка розказувала, як змінилися їхні стосунки з коханим та якими способами подружжя підтримує романтику у шлюбі.

Нагадаємо, на "Баляндрасах" Денисенко пригадувала свої професійні курйози.