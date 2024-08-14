"Знову проповідую": Денисенко чуттєво повигиналася в пір'ї та поміркувала про стан любові під час війни. Фото

Актриса кіно, театру і телебачення Наталка Денисенко, яка вже завтра, 15 серпня виступить на "Баляндрасах" від ТаблоID, поділилася думками з приводу значення слова "любов".

У своєму Instagram зірка "Кріпосної" показала нові чуттєві фото в білому пір'ї та зізналася, що лише під час повномасштабної війни усвідомила, що для неї любов.

"Війна любов. Здається, це два різних поняття, але саме війна дала мені усвідомлення…точніше ні! відчуття - що ж це таке : любов 🤍 Дуже часто ми підміняємо це поняття! Пхаємо в нього свої травми, недостачу уваги, сексуалізуємо це слово, ототожнюємо його з певною людиною, плутаємо з прив'язаністю, его-станами, гормональним сплеском, і навіть з почуттям сорому чи страху втрати!", - заявила актриса.

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"Не дивлячись на мій постійний пошук духовного розвитку (який почався задовго до повномасштабного), саме в умовах війни мені відкрилася істинна ЛЮБОВ 🤍 Вона може бути НЕ адресована комусь конкретно, бо це є СТАН! Коли ти просто любиш. А точніше сам стаєш цією любовʼю!", - поділилася Денисенко.

Як відомо, Денисенко вже 8-й рік у шлюбі з актором і захисником Андрієм Федінчиком

"Цей стан не вимагає ні в кого нічого натомість! Ця любов перевершує всі ті радості, які були знані раніше, і робить тебе настільки спокійно-щасливим, що вдячність до життя, до творця, переповнює тебе до країв 🤍

… Дехто з моїх друзів точно напише жарт, що пора відкривати церкву, бо я знов проповідую. А я скажу, що нам пора відкривати свої серця, щоб не було пізно. ЛЮБЛЮ", - підсумувала Наталя.

34-річна Денисенко тільки зараз зрозуміла, в чому полягає стан любові особисто для неї

Нагадаємо, нещодавно Денисенко розповіла, що у них із чоловіком було цілих 4 весілля.