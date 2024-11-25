Денисенко у напівпрозорому боді поспокушала мокрим тілом для рекламної зйомки

Акторка Наталка Денисенко після міркувань про життя на повну, схоже, вирішила використовувати увесь свій потенціал.

Цього разу 34-річна зірка знялася у відвертій і мокрій рекламі засобів для волосся.

"Жіноча насолода — це мистецтво помічати красу в кожному моменті, навіть у найважчі часи. Це ніжність до себе, час для тиші й роздумів, чашка улюбленої кави на світанку чи тепла ванна після складного дня. Догляд за собою — не розкіш, а необхідність! Це прояв справжньої любові до себе як до жінки, як до особистості!



Любов до себе — це прийняття своїх емоцій, турбота про тіло і душу, вміння сказати "так" своїм бажанням і "ні" тому, що виснажує", - написала Денисенко.

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Цікаво, як сильно збільшаться продажі засобів після такої реклами?

Так відразу й не зрозуміло, що рекламує Денисенко...

До речі, Денисенко дуже рідко можна побачити не в білому, адже це її улюблений колір

Як відомо, Денисенко з тих, хто не шкодує гроші на себе, ба більше, велику частину коштів вкладає у свою зовнішність. Раніше вона розказувала, на яку послугу витрачає 35 тисяч гривень та на що ще витрачає кошти.