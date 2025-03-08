Могилевська у сукні, яку одягала 8 років тому на "Танці з зірками", похвалилася цифрою скинутих кіло
Співачка Наталя Могилевська у своєму Instagram похвалилася фігурою у сукні, яку одягала на сцену "Танців з зірками" 8 років тому та розповіла, на скільки кілограмів схудла.
Наталя показалася у чорній мінісукні з тороками перед виходом на сцену та весело потанцювала на камеру.
"Щаслива, що знов змогла одягнути сукню, яку одягала на "Танцях з зірками". Вітайте – мінус 15 кг!" - написала співачка.
До речі, влітку минулого року Наталя Могилевська розпочала марафон зі схуднення і чесно ділилася своїми прогресами та провалами з шанувальниками.
Втім у серпні вона таки визнала, що її спіткало фіаско, але не припинила своїх спроб схуднути. Вона частенько показувала підписникам рецепти корисних страв.
"Смак неперевершений": Могилевська поділилася рецептом новорічного салату з таємним інгредієнтом. Відео
Могилевська оголила плече біля каміна та зізналася, чого побажала на Новий рік. Фото
"Я 10 років була самотньою": Могилевська зробила емоційне зізнання про особисте життя та рішення всиновити