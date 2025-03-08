Могилевська у сукні, яку одягала 8 років тому на "Танці з зірками", похвалилася цифрою скинутих кіло

Фото з Instagram Наталі Могилевської

Співачка Наталя Могилевська у своєму Instagram похвалилася фігурою у сукні, яку одягала на сцену "Танців з зірками" 8 років тому та розповіла, на скільки кілограмів схудла.

Наталя показалася у чорній мінісукні з тороками перед виходом на сцену та весело потанцювала на камеру.

"Щаслива, що знов змогла одягнути сукню, яку одягала на "Танцях з зірками". Вітайте – мінус 15 кг!" - написала співачка.

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Наталя показала у сукні, яку одягала 8 років тому

Скріншот з Instagram Наталі Могилевської

До речі, влітку минулого року Наталя Могилевська розпочала марафон зі схуднення і чесно ділилася своїми прогресами та провалами з шанувальниками.

Втім у серпні вона таки визнала, що її спіткало фіаско, але не припинила своїх спроб схуднути. Вона частенько показувала підписникам рецепти корисних страв.