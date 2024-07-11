"Новий пункт у моєму графіку": Могилевська показала, як у спортзалі качає руки та робить фірмову зачіску
Співачка Наталія Могилевська, яка за останній час набрала близько 5 кіло, продовжує своє перевтілення.
Про серйозність намірів 48-річної артистки свідчить, як мінімум, фотозвіст зі спортзалу.
Наталка позаймалася з вагою і порадувала підписників своїм фірмовим "кінським хвостиком".
"Новий пункт у моєму щотижневому графіку. Відвідування спортзалу та фізична робота", - зазначила зірка.
Раніше Наталка запевняла, що її нормальна вага - 72,6 кіло. До речі, Могилевська є однією з тих зіркових жінок, що постійно борються з зайвою вагою. У липні вона поставила собі за мету схуднути до свого дня народження.
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