"Новий пункт у моєму графіку": Могилевська показала, як у спортзалі качає руки та робить фірмову зачіску

Марія Мельник 11 липня, 10:45
Наталка Могилевська з гантелями

Могилевська показала, як працює над тілом у спортзалі і свою фірмову зачіску

Співачка Наталія Могилевська, яка за останній час набрала близько 5 кіло, продовжує своє перевтілення.

Про серйозність намірів 48-річної артистки свідчить, як мінімум, фотозвіст зі спортзалу.

Наталка позаймалася з вагою і порадувала підписників своїм фірмовим "кінським хвостиком".


"Новий пункт у моєму щотижневому графіку. Відвідування спортзалу та фізична робота", - зазначила зірка.

Могилевська крокує у спортзал

Виглядає як виклик

Наталка не з тих, хто кидає слова на вітер

Наталка не з тих, хто кидає слова на вітер

Могилевська попітніла у залі

Співачка почала тренування з рук. І, судячи з фото, ними і закінчила...

Наталка робить хвіст
Схоже, артистка вирішила показувати не свій воркаут, а як робить зачіску
Могилевська зробила фірмову зачіску

Співачка точно знає, який контент цікавить її підписників

Раніше Наталка запевняла, що її нормальна вага - 72,6 кіло. До речі, Могилевська є однією з тих зіркових жінок, що постійно борються з зайвою вагою. У липні вона поставила собі за мету схуднути до свого дня народження.

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Могилевська
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