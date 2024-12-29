"Смак неперевершений": Могилевська поділилася рецептом новорічного салату з таємним інгредієнтом. Відео
Співачка Наталя Могилевська, яка днями готувала улюблену кутю, поділилася рецептом святкового салату для новорічного столу.
Відеоінструкцію приготування вона опублікувала у своєму Instagram.
"Мій секретний найулюбленіший салат. Завжди прикрашає новорічний стіл. Прості інгредієнти, мінімум часу на приготування, а смак - просто неперевершений!" - написала вона.
Для того, аби приготувати салат за рецептом Могилевської, вам потрібен салат "Айсберг". Наталя уточнила, що з іншим буде не так смачно.
Також для рецепта потрібна копчена курка, помідори чері. Всі інгредієнти потрібно порізати, а далі заправити особливим соусом.
Для соусу вам потрібно: 150 грамів майонезу, столова ложка гірчиці та ложка коньяку. Саме коньяк і є тим таємним інгредієнтом.
Після того, як всі продукти будуть змішані, до салату треба додати сухарики.
Нагадаємо, у день Святого Миколая Наталя Могилевська показувала, як готувала "шоколадний вибух" для своїх донечок.
Як відомо, також співачка ділилася рецептом з гарбуза.