"Смак неперевершений": Могилевська поділилася рецептом новорічного салату з таємним інгредієнтом. Відео

Фото з Instagram Наталі Могилевської

Співачка Наталя Могилевська, яка днями готувала улюблену кутю, поділилася рецептом святкового салату для новорічного столу.

Відеоінструкцію приготування вона опублікувала у своєму Instagram.

"Мій секретний найулюбленіший салат. Завжди прикрашає новорічний стіл. Прості інгредієнти, мінімум часу на приготування, а смак - просто неперевершений!" - написала вона.

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Для того, аби приготувати салат за рецептом Могилевської, вам потрібен салат "Айсберг". Наталя уточнила, що з іншим буде не так смачно.

Салат "Айсберг" потрібно нарізати грубими квадратиками

Також для рецепта потрібна копчена курка, помідори чері. Всі інгредієнти потрібно порізати, а далі заправити особливим соусом.

Копчену курку треба очистити від шкірки, а нарізати шматочками, як на "Олів'є"

Для соусу вам потрібно: 150 грамів майонезу, столова ложка гірчиці та ложка коньяку. Саме коньяк і є тим таємним інгредієнтом.

Після того, як всі продукти будуть змішані, до салату треба додати сухарики.

Сухарики додавайте в останню чергу

Нагадаємо, у день Святого Миколая Наталя Могилевська показувала, як готувала "шоколадний вибух" для своїх донечок.

Як відомо, також співачка ділилася рецептом з гарбуза.