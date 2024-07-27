Щаслива Могилевська на морському відпочинку заселфилася у купальнику та похизувалася донькою-помічницею

Фото з Instagram Наталі Могилевської

Співачка Наталя Могилевська продовжує відпочивати з родиною в Одесі та активно ділиться новими світлинами з підписниками.

Цього разу Могилевська показалася у купальнику та сонцезахисних окулярах та похизувалася своїми маленькими помічницями.

"І ви питаєте, чому в мене такий гарний настрій? Я щаслива, коли коханий готує м’ясо, моя Мішелька допомагає з картоплею, а Айка (собака співачки, -ред.) позує в сонячних окулярах. Дивіться і ловіть наш Одеський вайб", - написала співачка.

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Наталя показалася у яскравому купальнику

Могилевській повезло мати таку помічницю

А молодша доця Соня контролює приготування м'яса

А ось і бички, через які Наталя зірвалася з дієти

Нагадаємо, днями Наталія Могилевська заявила, що під час відпустки не втрималася та зірвалася з дієти, завдяки якій мала скинути зайві кілограми до свого дня народження.

Як відомо, перед відпочинком Могилевська встигла поголодувати на травах.