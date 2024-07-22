"На море": Могилевська вирушила у подорож із доньками та поділилася милими відео

Марія Ткаченко 22 липня, 09:33
Наталія Могилевська

Співачка Наталія Могилевська та її прийомні доньки, 12-річна Мішель і 4-річна Соня вирушили у подорож. Дівчата потягом попрямували на море.

Процес зборів, під час якого молодше дівча аж підстрибувало від захвату, та дорогу потягом до Одеси артистка зняла для свого Instagram.

Наталія Могилевська та її прийомна донька

Наталія та Соня підбирали луки для відпочинку

Прийомна донька Наталії Могилевської

Схоже, хтось - фанат рожевого

Кінцевий пункт призначення Могилевська ще не розсекретила. Але днями натякнула підписникам, що це чарівне місце і "просто українські Мальдіви".

Наталія Могилевська та її доньки

Мішель уже заввишки з зіркову маму

Співачка Наталія Могилевська

Зіркова родина вирушила потягом до Одеси, а далі - на "українські Мальдіви"

Як відомо, облич Мішель і Софії Наталія широкому загалу не показує. Ба більше, в школі та дитсадочку не знають, хто мама дівчаток.

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