"Навіть нічого не пила": телеведуча Барбір насмішила конфузом зі штанями. Фото

Телеведуча Людмила Барбір після останнього кейсу у прямому ефірі, мабуть, остаточно перестала боятися сміятися над своїми конфузами.

41-річна ведуча насмішила фото ранкових зборів після ефіру додому.

"Коли намагаєшся вдягнути спортивні штани на джинси, а ти навіть нічого не пила... Після безсонної ночі і ранкового ефіру поспішаю перевдягнутись і поїхати додому. А у вас таке бувало?", - запитала ведуча.

Реклама:

Добре, що поряд з телеведучою були люди, які вказали на помилку (і водночас посміялися)

Не дивно, якщо за деякий час спортивні штани на джинсах стануть модною новинкою. Раніше ТаблоID розказував, як носити денім і з чим його комбінувати.