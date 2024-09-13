"Навіть нічого не пила": телеведуча Барбір насмішила конфузом зі штанями. Фото

Марія Мельник 13 вересня, 16:40
Людмила Барбір у помаранчевому
фото з instagram

Телеведуча Людмила Барбір після останнього кейсу у прямому ефірі, мабуть, остаточно перестала боятися сміятися над своїми конфузами.

41-річна ведуча насмішила фото ранкових зборів після ефіру додому.

"Коли намагаєшся вдягнути спортивні штани на джинси, а ти навіть нічого не пила... Після безсонної ночі і ранкового ефіру поспішаю перевдягнутись і поїхати додому. А у вас таке бувало?", - запитала ведуча.


Добре, що поряд з телеведучою були люди, які вказали на помилку (і водночас посміялися)

Добре, що поряд з телеведучою були люди, які вказали на помилку (і водночас посміялися)

Не дивно, якщо за деякий час спортивні штани на джинсах стануть модною новинкою. Раніше ТаблоID розказував, як носити денім і з чим його комбінувати.

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