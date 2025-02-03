"Називаю це workation": Потап на пляжі в Мексиці показвав, як поєднує роботу і задоволення
Шоумен і продюсер Потап, який нещодавно збадьорив мережу заявою про нове творче амплуа - Slavic Balagan, показався у Мексиці.
На фото 43-річного Олексія Потапенка підловили за телефонними розмовами на тлі мальовничих пейзажів.
"Так приємно поєднувати бізнес із задоволенням, концерти з роботою, переговори з пляжем. Я називаю це #workation", - підписав відео Потапенко.
Як відомо, публіка не дуже тепло зустріла нове амплуа Потапа. У бік продюсера було залишено чимало агресивних коментарів.
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