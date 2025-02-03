"Називаю це workation": Потап на пляжі в Мексиці показвав, як поєднує роботу і задоволення

Шоумен і продюсер Потап, який нещодавно збадьорив мережу заявою про нове творче амплуа - Slavic Balagan, показався у Мексиці.

На фото 43-річного Олексія Потапенка підловили за телефонними розмовами на тлі мальовничих пейзажів.

"Так приємно поєднувати бізнес із задоволенням, концерти з роботою, переговори з пляжем. Я називаю це #workation", - підписав відео Потапенко.

Дивлячись на фото, хочеться простого людського "working hard, playing harder" як Потап...

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Олексій і його workation

Судячи зі зміни локацій, Потап розмовляв не одну годину

Поки Потап в Мексиці, його дружина Настя Каменських тішиться сонечку в Україні

Як відомо, публіка не дуже тепло зустріла нове амплуа Потапа. У бік продюсера було залишено чимало агресивних коментарів.