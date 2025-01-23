"Зумера корчиш недолугого": у мережі різко відреагували на нове сценічне амплуа Потапа

Кілька днів тому шоумен Потап у мережі представив своє нове творче амплуа - Slavic Balagan, під іменем якого випускає жартівливі (як він думає) відео.

43-річний Олексій Потапенко пояснив причину ребрендингу та натрапив на критику з боку аудиторії.

"Це я, Slavic Balagan, ваш улюблений старший брат зі Східної Європи! Я тут, щоб змусити вас сміятися і забути всі ті нікчемні формальності Заходу, які стають на заваді справжньому щастю! Костюми, правила, політика, зарплати – там, звідки я родом, у нас такого немає. Особливо зарплат. І все ж, ми щасливі. Ще багато чого попереду!" – написав Потап, у якого, до речі, з'явилася нова сторінка в Instagram.

Тепер творчість Потапа матиме такий вигляд:

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Однак публіка, схоже, не оцінила творчих пошуків Олексія, і різко висловилася про його нове амплуа.

"Прямий приклад, коли еволюція пішла у зворотному напрямку", "Олексій, ти довбо*об?", "Льоха, прокинься, ти обісрався", "у школах варто подавати історію Потапа, як приклад жілюгідності", "чєл, ти вже майже дід, що ти з себе зумера корчиш недолугого?", - написали під постом Олексія.

Сам репер, схоже, не зважає на критику і продовжує стояти на своєму.

Як відомо, Потап часто виїжджає за кордон під час воєнного стану, за що українці його засуджують. У січні він навіть опублікував філософський пост-вибачення (однак незрозуміло, з якого саме приводу).