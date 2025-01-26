Потапа в центрі Валенсії помітили з дивним плакатом і сумкою в клітинку. Фото

Фото з Instagram Потапа

Репер Потап з початку повномасштабної війни катається закордонням. Свої мандри він пояснює тим, що "будує міжнародну корпорацію шоубізнесу".

От і цього разу Потап не в Україні. Один з користувачів Instagram помітив виконавця в центрі Валенсії, коли той у своєму новому амплуа: червоному спортивному костюмі стояв на алеї з картатою сумкою, на якій був новий псевдонім репера Slavic Balagan, та з плакатом: "Слов'янська дегустація".

Цікаво, що ж пропонує Потап іспанцям для дегустації?

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Це нова рекламна кампанія чи вид заробітку?

Скріншот з Instagram

Як відомо, користувачі соцмереж не прийняли новий образ Потапа й захейтили його.

До речі, у грудні репер хвалився своїми поїздками Європою.