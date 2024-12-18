Потап у стильних луках похвалився своїми подорожами Європою

Продюсер Потап (він же Олексій Потапенко), який нині займається підкоренням європейського ринку шоубізнесу, звернувся до аудиторії із заявою.

В Instagram продюсер також закарбував свої будні за кордоном і вигуляв зимові аутфіти.

"Будапешт-Париж-Амстердам-Барселона – усі на борт! Наш креативний потяг набирає швидкість. 2025-ий буде грандіозним та масштабним. Ми ставимо на карту шоу-бізнесу в різних формах і проявах", - заявив продюсер.

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Судячи з луку, Потап займається не лише продюсуванням, а й спортом

Елегантний Потап на тлі витонченої архітектури

Голодний Потап

Утеплений Потап. До речі, цікаво, хто робив всі фото продюсеру?

Олексій урізноманітнює свої повсякденні образи

Креативне селфі від Потапенка

Тим часом дружина Потапа облаштовує собі укриття, де ховається від обстрілів

Однак частинку батьківщини продюсер завжди тримає біля... голови

І хоча від початку повномасштабного вторгнення Потап більшість часу перебуває за кордоном України, продюсер всіляко кепкує з людей, які виїхали з батьківщини.