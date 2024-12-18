Потап у стильних луках похвалився своїми подорожами Європою
Продюсер Потап (він же Олексій Потапенко), який нині займається підкоренням європейського ринку шоубізнесу, звернувся до аудиторії із заявою.
В Instagram продюсер також закарбував свої будні за кордоном і вигуляв зимові аутфіти.
"Будапешт-Париж-Амстердам-Барселона – усі на борт! Наш креативний потяг набирає швидкість. 2025-ий буде грандіозним та масштабним. Ми ставимо на карту шоу-бізнесу в різних формах і проявах", - заявив продюсер.
І хоча від початку повномасштабного вторгнення Потап більшість часу перебуває за кордоном України, продюсер всіляко кепкує з людей, які виїхали з батьківщини.
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