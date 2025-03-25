Нічна романтика і хмарочоси: Макацарія з дружиною показали, де відсвяткували свої дні народження. Фото

Грузинський бізнесмен і колишній герой шоу "Холостяк" Іраклі Макацарія з дружиною Лізою Чічуа поїхали на відпочинок у Дубаї.

У подружжя чимало причин святкувати, адже вчора, 24 березня, Іраклі виповнилося 40 років, а вже сьогодні, 25 березня, його кохана святкує своє 23-річчя.

З цієї нагоди знаменитість опублікував в Instagram романтичні фото зі своєю обраницею. Парочка позувала на тлі басейну та красот нічного міста.

Макацарія пригорнув до себе усміхнену дружину, яка вдягнула блискуче міні Фото Instagram

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"Найщасливішого дня народження, кохання мого життя", — підписав фото колишній "Холостяк".

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До речі, Чічуа теж не забула привітати коханого з його днем. Вчора вона показала фото Іраклі та написала: "З днем народження, мій соулмейт. Ти змушуєш моє серце всміхатися щодня. Дякую, що став любов’ю всього мого життя" Скрін з Instagram

Дівчина народила тільки два місяці тому, а вже може похизуватися стрункістю Фото з Instagram

Як відомо, закохані, що одружились у 2022-му, виховують 1,5-річного сина Георга і доньку Ніно, яка народилася 31 січня.

Нещодавно Іраклі та Ліза зробили веселу зймоку разом із первістком, а пізніше захопили фанатів кучерявим волоссям маленького Георга.