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Нічна романтика і хмарочоси: Макацарія з дружиною показали, де відсвяткували свої дні народження. Фото

Карина Тімкова - 25 березня, 15:30

Грузинський бізнесмен і колишній герой шоу "Холостяк" Іраклі Макацарія з дружиною Лізою Чічуа поїхали на відпочинок у Дубаї.

У подружжя чимало причин святкувати, адже вчора, 24 березня, Іраклі виповнилося 40 років, а вже сьогодні, 25 березня, його кохана святкує своє 23-річчя.

З цієї нагоди знаменитість опублікував в Instagram романтичні фото зі своєю обраницею. Парочка позувала на тлі басейну та красот нічного міста.

Іраклі Макацарія обійняв свою 23-річну дружину в Дубаї

Макацарія пригорнув до себе усміхнену дружину, яка вдягнула блискуче міні

Фото Instagram

Іраклі Макацарія поцілував дружину в мінісукні

Ліза отримала ніжні поцілунки від чоловіка

"Найщасливішого дня народження, кохання мого життя", — підписав фото колишній "Холостяк".

Іраклі Макацарія влаштував святкування для дружини

Іменинниця традиційно задула свічки

Дружина Іраклі Макацарії привітала його з днем народження

До речі, Чічуа теж не забула привітати коханого з його днем. Вчора вона показала фото Іраклі та написала: "З днем народження, мій соулмейт. Ти змушуєш моє серце всміхатися щодня. Дякую, що став любов’ю всього мого життя"

Скрін з Instagram
Дружина Макацарії в силуетній сукні знялася з голими плечима

Дівчина народила тільки два місяці тому, а вже може похизуватися стрункістю

Фото з Instagram

Як відомо, закохані, що одружились у 2022-му, виховують 1,5-річного сина Георга і доньку Ніно, яка народилася 31 січня.

Нещодавно Іраклі та Ліза зробили веселу зймоку разом із первістком, а пізніше захопили фанатів кучерявим волоссям маленького Георга.

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