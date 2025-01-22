Нікітюк показалася в обіймах коханого і в спідньому у своєму місці сили

Марія Мельник 22 січня, 16:45

Телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно стала нареченою військового Дмитра Бабчука, показалася в його обіймах.

37-річна зірка також запостила красивий спогад з Карпат.

Нікітюк з коханим

Бабчук і його джерела енергії

скрін з Instagram

"Карпати - таємниче, ізольоване королівство, де символом життя є воля і любов. Моє істинне місце сили", - написала телеведуча.


Нікітюк топлес в трусиках

До речі, пропозицію руки й серця Нікітюк зробили у Карпатах. Тож, схоже, закарбував зірку на знімку саме її коханий

Як відомо, коханий Нікітюк - морпіх Дмитро Бабчук. Вперше зірка показала Дмитра і розказала про нього у жовтні 2024-го.

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