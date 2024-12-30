"Знайшли одне одного": Нікітюк зазнімкувала коханого в ліжку з її песиком

Леся Нікітюк та її собачка породи вест-хайленд-вайт-тер'єр Фото з Instagram Нікітюк

Телеведуча Леся Нікітюк, яка у жовтні розсекретила свій роман із морпіхом Дмитром Бабчуком, поки не розказувала, чи схвалила потенційного зятя її мама. Але перевірку ще одного важливого члена родини молодик, схоже, пройшов.

У Insta-сторіс Леся поділилася зворушливим фото, на якому її пес Рафік спить із Дмитром в одному ліжку.

Якщо правда те, що собаки відчувають добрих людей, за Лесю можна порадіти

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"Вони знайшли одне одного", - констатувала Нікітюк.

Нагадаємо, Леся називає себе "собачою мамою", а Рафіка - "найкращим другом". Як відомо, свого часу Нікітюк розказувала, які чоловіки їй подобаються, а які риси однозначно змусять її сказати кавалеру "ні".



