"Знайшли одне одного": Нікітюк зазнімкувала коханого в ліжку з її песиком
Телеведуча Леся Нікітюк, яка у жовтні розсекретила свій роман із морпіхом Дмитром Бабчуком, поки не розказувала, чи схвалила потенційного зятя її мама. Але перевірку ще одного важливого члена родини молодик, схоже, пройшов.
У Insta-сторіс Леся поділилася зворушливим фото, на якому її пес Рафік спить із Дмитром в одному ліжку.
"Вони знайшли одне одного", - констатувала Нікітюк.
Нагадаємо, Леся називає себе "собачою мамою", а Рафіка - "найкращим другом". Як відомо, свого часу Нікітюк розказувала, які чоловіки їй подобаються, а які риси однозначно змусять її сказати кавалеру "ні".
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