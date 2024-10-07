"Без зайвих слів": Нікітюк офіційно представила свого хлопця. Фото

Телеведуча Леся Нікітюк нарешті офіційно познайомила підписників зі своїм хлопцем - відомим військовим, морським піхотинцем Дмитром Бабчуком.

Це сталося після того, як у мережі і так розсекретили його ім'я.

"Без зайвих слів, інтриг і розслідувань. Дмитро Михайлович + Леся Іванівна = 💗

P.S. Дякуємо всім за теплі слова і побажання! Дірект вже розірваний😁", - написала Нікітюк і показалася з коханим.

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Здається, це перший випадок, коли Леся Іванівна знайомить загал зі своїм обранцем. Він, до речі, на 8 років молодший за неї

Бойфренд Лесі - досвідчений військовий, який на фронті вже понад 6 років.

Як відомо, телеведуча спочатку трішки потягнула інтригу, показуючи лише фрагменти свого хлопця в сторіс. Але тату на спині Дмитра виявилося ознакою, за якою його і знайшли серед підписників телезірки.

До слова, у 2019-му Нікітюк розказувала про розставання зі своїм бойфрендом, який був її сусідом.