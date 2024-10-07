"Без зайвих слів": Нікітюк офіційно представила свого хлопця. Фото
Телеведуча Леся Нікітюк нарешті офіційно познайомила підписників зі своїм хлопцем - відомим військовим, морським піхотинцем Дмитром Бабчуком.
Це сталося після того, як у мережі і так розсекретили його ім'я.
"Без зайвих слів, інтриг і розслідувань. Дмитро Михайлович + Леся Іванівна = 💗
P.S. Дякуємо всім за теплі слова і побажання! Дірект вже розірваний😁", - написала Нікітюк і показалася з коханим.
Бойфренд Лесі - досвідчений військовий, який на фронті вже понад 6 років.
Як відомо, телеведуча спочатку трішки потягнула інтригу, показуючи лише фрагменти свого хлопця в сторіс. Але тату на спині Дмитра виявилося ознакою, за якою його і знайшли серед підписників телезірки.
До слова, у 2019-му Нікітюк розказувала про розставання зі своїм бойфрендом, який був її сусідом.