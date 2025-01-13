Нікітюк в ефектній сукні з ремінчиками випнула пружні перса для фото
Телеведуча Леся Нікітюк постала перед камерою в зухвалій чорній сукенці, яка підкреслила її соковитий бюст, а довершила загадковий образ темними окулярами.
Фото 37-річна білявка поділилася в Instagram.
Нагадаємо, нещодавно Леся позувала у зухвалому аутфіті з мінішортиків та шуби.
Як відомо, Нікітюк на початку 2025-го року зробили пропозицію руки та серця. Обранець телезірки, військовий Дмитро Бабчук підійшов до цієї справи з гумором.
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