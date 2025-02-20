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"Роблю мікс": Нікітюк показала власний лайфхак із фарбування губ

Марія Мельник - 20 лютого, 12:45
Леся Нікітюк у гримерці
фото з Instagram

Телеведуча Леся Нікітюк, якій хіба не кожного дня доводиться наносити професійний мейк, поділилася своїм лайфхаком.

37-річна Нікітюк розказала, якого принципу у фарбуванні вуст дотримується.

"Я завжди роблю мікс двома трьома олівцями, бо не знаходжу потрібних тонів в косметичних брендах. Я обожнюю нюдові відтінки, але потрібні зустрічаються рідко. Тому що бренди надають перевагу базовим. А ті підходять лише під певні відтінки шкіри", - пояснила Леся.


Нікітюк з намальованими губами
В косметичці ведучої точна можна знайти сималу колекцію олівців
Нікітюк з намальованими вустами

Зазвичай мейк на зйомки для Нікітюк роблять візажисти

Є у Лесі і перевірений лайфхак на всі випадки життя

Є у Лесі і перевірений лайфхак на всі випадки життя

Не лише у Нікітюк є свої візажні секрети. Раніше Наталія Могилевська розказувала, як малює собі "дитячі губки".

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