Єфросиніна показалася без мейку і порадила, що робити, "коли все йде через *опу"
Телеведуча Маша Єфросиніна, яка цьогоріч вестиме фінал Нацвідбору на Євробачення, показалася без мейку.
У своєму Instagram 45-річна зірка також розказала, що робити, коли справи йдуть... не дуже добре.
"В будь-якій ситуації, коли "все через *опу", йди в баню або в зал! Або нікуди не йди, і лягай спати... Але то в мене план на неділю. Тож поки березові віники та льодяне обливання", - поділилася ведуча.
Нагадаємо, раніше Єфросиніна показувала свої ритуали у лазні.
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