Масивне хутро та синій мейкап: 11-річна дочка Кардашян і Веста покривлялася на фото з мамою

Марія Мельник 28 січня, 11:30

44-річна зірка шоу "The Kardashians" Кім Кардаш’ян у своєму Instagram запостила фото з 11-річною донькою Норт Вест.

На знімках мама з дівчинкою попозували в епатажних луках в одному з ресторанів.

Кардаш’ян обрала довге коричневе пальто з хутряною обробкою, яке вона поєднала з клатчем у вигляді коробки Louis Vuitton.

Норт доповнила свій хутряний головний убір футболкою з графічним принтом, на якій було зображено репера Tyler, The Creator, і одягла білу блузку під неї.


Кардашян з донькою у хутрових луках

Схоже, Норт повторила вираз обличчя репера, зображеного на її футболці

фото з Instagram
Норт з блакитними віями

Дівчинка дещо відтворила стиль мами. Яблуко від яблуньки далеко не відкотиться...

Кардашян з донькою - фото у повний зріст

Судячи з аутфіту Норт, мама дозволяє доньці експерименти і пошуки себе

Коли твоя донька - контентмейкер

Коли твоя донька - контентмейкер

Нагадаємо, Норт - донька Кім та її екса, одіозного репера Каньє Веста. Дівчина часто показується у соцмережах з мамою і нерідко бере участь у спільних зйомках. На одній з останніх дівчина, до речі, присоромила зіркову маму.

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Кім Кардашян
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