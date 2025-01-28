Масивне хутро та синій мейкап: 11-річна дочка Кардашян і Веста покривлялася на фото з мамою

44-річна зірка шоу "The Kardashians" Кім Кардаш’ян у своєму Instagram запостила фото з 11-річною донькою Норт Вест.

На знімках мама з дівчинкою попозували в епатажних луках в одному з ресторанів.

Кардаш’ян обрала довге коричневе пальто з хутряною обробкою, яке вона поєднала з клатчем у вигляді коробки Louis Vuitton.

Норт доповнила свій хутряний головний убір футболкою з графічним принтом, на якій було зображено репера Tyler, The Creator, і одягла білу блузку під неї.

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Дівчинка дещо відтворила стиль мами. Яблуко від яблуньки далеко не відкотиться...

Судячи з аутфіту Норт, мама дозволяє доньці експерименти і пошуки себе

Коли твоя донька - контентмейкер

Нагадаємо, Норт - донька Кім та її екса, одіозного репера Каньє Веста. Дівчина часто показується у соцмережах з мамою і нерідко бере участь у спільних зйомках. На одній з останніх дівчина, до речі, присоромила зіркову маму.