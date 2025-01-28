Масивне хутро та синій мейкап: 11-річна дочка Кардашян і Веста покривлялася на фото з мамою
44-річна зірка шоу "The Kardashians" Кім Кардаш’ян у своєму Instagram запостила фото з 11-річною донькою Норт Вест.
На знімках мама з дівчинкою попозували в епатажних луках в одному з ресторанів.
Кардаш’ян обрала довге коричневе пальто з хутряною обробкою, яке вона поєднала з клатчем у вигляді коробки Louis Vuitton.
Норт доповнила свій хутряний головний убір футболкою з графічним принтом, на якій було зображено репера Tyler, The Creator, і одягла білу блузку під неї.
Нагадаємо, Норт - донька Кім та її екса, одіозного репера Каньє Веста. Дівчина часто показується у соцмережах з мамою і нерідко бере участь у спільних зйомках. На одній з останніх дівчина, до речі, присоромила зіркову маму.
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