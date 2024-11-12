Кідман в ажурній сукні з вишивкою вигуляла на кінопрем'єру свої фірмові кучері. Фото

ТаблоID 12 листопада, 16:45

Австралійська актриса Ніколь Кідман ефектно зʼявилася на прем'єрі мультфільму "Зачаровані", яка відбулася 11-го листопада у Паризькому театрі в центрі Манхеттена.

Для виходу вона зробила свої фірмові кучері, які були її незмінною візитівкою на початку кар'єри і в часи роману з Томом Крузом.

57-річна володарка "Оскару" була одягнена у білу ажурну сукню з вишивкою від бренду Dolce & Gabbana. Напівпрозоре вбрання вона доповнила прикрасами Wempe та чорними човниками на підборах.


Ніколь Кідман кучерява

Ніколь Кідман кучерява від природи, але останніми роками частіше носить пряме волосся

Фото Getty Images
Молода Ніколь Кідман

Такою актриса була у 1989 році

Фото Getty Images

Нагадаємо, раніше ТаблоID писав про цікаві факти з біографії Кідман та показував, як вона змінилася крізь роки.

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