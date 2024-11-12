Кідман в ажурній сукні з вишивкою вигуляла на кінопрем'єру свої фірмові кучері. Фото

Австралійська актриса Ніколь Кідман ефектно зʼявилася на прем'єрі мультфільму "Зачаровані", яка відбулася 11-го листопада у Паризькому театрі в центрі Манхеттена.

Для виходу вона зробила свої фірмові кучері, які були її незмінною візитівкою на початку кар'єри і в часи роману з Томом Крузом.

57-річна володарка "Оскару" була одягнена у білу ажурну сукню з вишивкою від бренду Dolce & Gabbana. Напівпрозоре вбрання вона доповнила прикрасами Wempe та чорними човниками на підборах.

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Ніколь Кідман кучерява від природи, але останніми роками частіше носить пряме волосся Фото Getty Images

Такою актриса була у 1989 році Фото Getty Images

Нагадаємо, раніше ТаблоID писав про цікаві факти з біографії Кідман та показував, як вона змінилася крізь роки.