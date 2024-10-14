"Не торкайся мене": загадковий конфлікт між Кідман і Хаєк потрапив на камери. Відео

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Позуючи для групових фото на різних івентах, кінозірки зазвичай адресують камерам сліпучі усмішки та вдають, ніби вони - найліпші друзі. Але виходить не завжди.

Відео, де між актрисами Ніколь Кідман і Сальмою Хаєк відбулося дещо не дуже приємне, завірусилося в мережі. Мініконфлікт між ними стався 30-го вересня на модному показі Balenciaga під час Paris Fashion Week, повідомляє Ace Showbiz.

Ніколь, Сальма та співачка Кеті Перрі позували фотографам. Далі, схоже, Кідман зібралася було піти, але Хаєк її притримала. Ніколь те дуже не сподобалося.

Що саме прошипіла вона колезі, відштовхуючи її руку, складно розібрати, але деякі інтернет-користувачі вважають, що то було: "Не торкайся мене".

Os fotógrafos tirando fotos da Salma Hayek até a Nicole Kidman parar bem na frente dela e soltar um “don’t touch me” que deixou até a Katy Perry sem graça 😳 pic.twitter.com/3z5RK6Jfr1 — Central Reality (@centralreality) October 12, 2024

Обговорюючи цей інцидент, деякі люди підтримують Кідман, мовляв, це дійсно не дуже приємно, коли хтось втручається у твій особистий простір. Інші на боці Хаєк і припускають, що недарма в Ніколь репутація снобки та взагалі неприємної людини.

Той самий модний показ. Кідман про щось люб'язно говорить із Франсуа-Анрі Піно, так ніби це не вона щойно визвірилася на його дружину Фото Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ТаблоID пригадував цікаві факти з життя Ніколь Кідман, як-от випадок, коли зірка так сильно затягнула собі корсет, що дістала перелам ребра.















