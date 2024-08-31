Кідман у корсеті та оксамиті приголомшила тонкою талією на червоній доріжці кінофестивалю. Фото
57-річна австралійська акторка Ніколь Кідман, як і завжди, приголомшила стрункістю у розкішному образі, в якому з'явилася на 81-му Венеційському кінофестивалі.
Зірка вийшла на червону доріжку в ефектному луці від Schiaparelli. Особливу увагу привернула тонка талія Ніколь у бежевому корсеті з торочками з бісеру. Його вона доповнила оксамитовою чорною спідницею до підлоги з розрізом ззаду.
Нагадаємо, нещодавно Ніколь Кідман зі своєю 16-річною донькою засвітилася на паризькому івенті.
Як відомо, наприкінці червня Кідман відсвяткувала 18-ту річницю шлюбу зі своїм чоловіком, кантрі-співаком Кітом Урбаном.
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