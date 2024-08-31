Кідман у корсеті та оксамиті приголомшила тонкою талією на червоній доріжці кінофестивалю. Фото

57-річна австралійська акторка Ніколь Кідман, як і завжди, приголомшила стрункістю у розкішному образі, в якому з'явилася на 81-му Венеційському кінофестивалі.

Зірка вийшла на червону доріжку в ефектному луці від Schiaparelli. Особливу увагу привернула тонка талія Ніколь у бежевому корсеті з торочками з бісеру. Його вона доповнила оксамитовою чорною спідницею до підлоги з розрізом ззаду.

На фестивалі Кідман презентувала фільм "Погана дівчинка", у якому зіграла владну бізнесвумен, котра закрутила роман з набагато молодшим стажером Фото Getty Images

Разом з Ніколь у фільмі зіграв Антоніо Бандерас Фото Getty Images

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Нагадаємо, нещодавно Ніколь Кідман зі своєю 16-річною донькою засвітилася на паризькому івенті.

Як відомо, наприкінці червня Кідман відсвяткувала 18-ту річницю шлюбу зі своїм чоловіком, кантрі-співаком Кітом Урбаном.