Кідман у корсеті та оксамиті приголомшила тонкою талією на червоній доріжці кінофестивалю. Фото

Юлія Леськова 31 серпня, 12:29

57-річна австралійська акторка Ніколь Кідман, як і завжди, приголомшила стрункістю у розкішному образі, в якому з'явилася на 81-му Венеційському кінофестивалі.

Зірка вийшла на червону доріжку в ефектному луці від Schiaparelli. Особливу увагу привернула тонка талія Ніколь у бежевому корсеті з торочками з бісеру. Його вона доповнила оксамитовою чорною спідницею до підлоги з розрізом ззаду.

Ніколь Кідман на червоній доріжці кінофестивалю

На фестивалі Кідман презентувала фільм "Погана дівчинка", у якому зіграла владну бізнесвумен, котра закрутила роман з набагато молодшим стажером

Фото Getty Images
Ніколь Кідман приголомшила тонкою талією

Разом з Ніколь у фільмі зіграв Антоніо Бандерас

Фото Getty Images

Нагадаємо, нещодавно Ніколь Кідман зі своєю 16-річною донькою засвітилася на паризькому івенті.

Як відомо, наприкінці червня Кідман відсвяткувала 18-ту річницю шлюбу зі своїм чоловіком, кантрі-співаком Кітом Урбаном.

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