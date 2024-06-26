"Назавжди": Кідман та її чоловік романтичним фото привітали одне одного з 18-річчям шлюбу

Акторка Ніколь Кідман та кантрі-виконавець Кіт Урбан 25-го червня відсвяткували 18-річчя свого шлюбу.

Зірки привітали одне одного з бірюзовим весіллям світлиною, де 57-річна Ніколь із заплющеними очима лежить на парапеті, а 56-річний Кіт, вочевидь, грає для своєї коханої музи щось красиве.

"Назавжди", - підписали вони фото.

Зіркова пара відзначила 18-ту річницю свого шлюбу Фото з Instagram Кідман

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Нагадаємо, нещодавно Ніколь розказувала, у який момент вона зрозуміла, що саме Кіт - любов її життя. Пара виховує двох дітей: 15-річну Сандей Роуз та 13-річну Фейс Маргарет, яку виносила сурогатна мати.

Як відомо, Кідман 11 років прожила у шлюбі з актором Томом Крузом. Зірка не приховує, що стосунки з їхніми спільними прийомними дітьми, Коннором та Ізабеллою, складаються непросто, адже обоє зробили вибір на користь саєнтології.



