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"Важливо, щоб діти це бачили": Бекхем зізналася Кідман, чим колись жертвувала в стосунках з чоловіком, та знялася у дірках і пуховиках. Фото

Тетяна Сухачова 3 серпня, 17:55
Вікторія Бекхем у шапці

Бекхем у шапці ефектно розляся на стільці

фото Studio Jackson

Британська дизайнерка Вікторія Бекхем у свої 55 має статус колишньої попзірки, багатодітної мами, люблячої дружини та гуру у модній індустрії.

Про те, що їй довелося пройти на шляху до цього всього, та чи змінила б вона щось у житті, якби могла, Вікі розповіла в інтерв’ю австралійському Vogue. Видання доручило розмову з британкою не менш відомій у своїй царині зірці – актрисі Ніколь Кідман.

"Я очевидно, бувши в Spice Girls, поринула (в індустрію - ред.), і я була наївна та безневинна. Якби я тоді знала, те що я знаю зараз, я б, можливо, не мала б наснаги зробити це все. Я дійсно не знала нічого про індустрію. Я прийшла в моду дуже чесною… Просто хотіла створювати одяг", – сказала Бекхем.


Вікторія Бекхем на обкладинці глянцю

Бекхем з'явилася на черговій обкладинці

фото Studio Jackson

Вона також не приховує, що її імідж холодної та серйозної жінки, який їй прищепили ЗМІ, нерідко грав їй на руку в модному бізнесі.

"Це допомогло мені… Давай будемо чесні, мода працює краще, коли ти не посміхаєшся. Це – факт. І це зробило мені велику послугу…", – додала вона.

Не приховала Бекхем і свого захоплення акторством Кідман. Вона зізналася, що якби їй треба була муза, це запросто могла б бути Ніколь.

"Ти була б ідеальною музою… Ти – дуже добра. Для мене, щоб наповнювати жінок силою, я роблю те, що роблю; щоб розширити можливості жінок і змусити їх почуватися найкращою версією себе. Все почалося з музики та дівчачої сили у гурті, а потім перейшло до розширення можливостей жінок через моду та красу. І це те, чим я люблю займатися", – сказала Бекхем.

Дизайнерка Бекхем у стильному луці

Вікі приміряла відразу асиметрію та гранж

фото з Studio Jackson
Вікторія Бекхем у пуховику

Бекхем в елегантній сукні та пуховику, немов лід і полум'я

фото Studio Jackson

Вона також зізналася, що балансувати між роботою та сім’єю їй непросто. Особливо важко це було, коли їхні 4 дітей були молодшими.

"Досягти цього балансу дуже важко. Я важко за нього боролася, коли діти були молодшими. У нас ніколи не було величезної кількості персоналу і помічників. У нас дійсно були няні і у нас є наші батьки, які були неймовірними та підтримували. Але ви почуваєтеся так, ніби жонглюєте. Ти намагаєшся бути найкращою дружиною, найкращою мамою, найкращим професіоналом", – розповіла Вікі, додаючи, що вони з Девідом не надто приділяли увагу власним розвагам, коли діти були менші.

Вікторія Бекхем на кріслі

Девід і Вікі разом вже понад 25 років

фото Studio Jackson

"У нас не було особливого соціального життя, коли діти були молодшими, це було б просто занадто. Бути дружиною, мамою та здійснювати свої мрії, які пов’язані з вашими пристрастями, це непросто. Але потім діти стають старшими, тікають із гнізда та мають власні пристрасті. Тепер ми з Девідом перебуваємо в наступному розділі наших стосунків", – зізналася вона.

Бекхем у пуховику
фото Studio Jackson
Дизайнерка Вікторія Бекхем

Дизайнерка показалася з голою спиною

фото Studio Jackson

"Я люблю проводити час із моїм чоловіком. Дозволь тобі сказати, Девід Бекхем – дуже кумедний. В мене є мій чоловік. Я надзвичайно сильно його люблю і я все ще закохана в нього, мабуть, навіть більше, ніж в день, коли ми познайомилися. Ми багато сміємося. І дуже підтримуємо один одного в контексті кар’єр і захоплень. Я минулого вечора сказала дітям і чоловіку, що після 25 років шлюбу, я люблю Девіда так сильно і хочу підтримувати його.

Я хочу, аби він став найкращою версією себе, і хочу, щоб він зробив те саме для мене. Дійсно дуже важливо, щоб діти це бачили… Я і Девід можемо піти куди-небудь, лише ми вдвох. Ми сміємося і насолоджуємося часом разом. І мені здається, це така рідкість після стількох років", – підсумувала вона.

Нагадаємо, Вікторія Бекхем нещодавно показала, як проводила відпочинок із чоловіком.

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