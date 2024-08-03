"Важливо, щоб діти це бачили": Бекхем зізналася Кідман, чим колись жертвувала в стосунках з чоловіком, та знялася у дірках і пуховиках. Фото

Бекхем у шапці ефектно розляся на стільці фото Studio Jackson

Британська дизайнерка Вікторія Бекхем у свої 55 має статус колишньої попзірки, багатодітної мами, люблячої дружини та гуру у модній індустрії.

Про те, що їй довелося пройти на шляху до цього всього, та чи змінила б вона щось у житті, якби могла, Вікі розповіла в інтерв’ю австралійському Vogue. Видання доручило розмову з британкою не менш відомій у своїй царині зірці – актрисі Ніколь Кідман.

"Я очевидно, бувши в Spice Girls, поринула (в індустрію - ред.), і я була наївна та безневинна. Якби я тоді знала, те що я знаю зараз, я б, можливо, не мала б наснаги зробити це все. Я дійсно не знала нічого про індустрію. Я прийшла в моду дуже чесною… Просто хотіла створювати одяг", – сказала Бекхем.

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Бекхем з'явилася на черговій обкладинці фото Studio Jackson

Вона також не приховує, що її імідж холодної та серйозної жінки, який їй прищепили ЗМІ, нерідко грав їй на руку в модному бізнесі.

"Це допомогло мені… Давай будемо чесні, мода працює краще, коли ти не посміхаєшся. Це – факт. І це зробило мені велику послугу…", – додала вона.

Не приховала Бекхем і свого захоплення акторством Кідман. Вона зізналася, що якби їй треба була муза, це запросто могла б бути Ніколь.

"Ти була б ідеальною музою… Ти – дуже добра. Для мене, щоб наповнювати жінок силою, я роблю те, що роблю; щоб розширити можливості жінок і змусити їх почуватися найкращою версією себе. Все почалося з музики та дівчачої сили у гурті, а потім перейшло до розширення можливостей жінок через моду та красу. І це те, чим я люблю займатися", – сказала Бекхем.

Вікі приміряла відразу асиметрію та гранж фото з Studio Jackson

Бекхем в елегантній сукні та пуховику, немов лід і полум'я фото Studio Jackson

Вона також зізналася, що балансувати між роботою та сім’єю їй непросто. Особливо важко це було, коли їхні 4 дітей були молодшими.

"Досягти цього балансу дуже важко. Я важко за нього боролася, коли діти були молодшими. У нас ніколи не було величезної кількості персоналу і помічників. У нас дійсно були няні і у нас є наші батьки, які були неймовірними та підтримували. Але ви почуваєтеся так, ніби жонглюєте. Ти намагаєшся бути найкращою дружиною, найкращою мамою, найкращим професіоналом", – розповіла Вікі, додаючи, що вони з Девідом не надто приділяли увагу власним розвагам, коли діти були менші.

Девід і Вікі разом вже понад 25 років фото Studio Jackson

"У нас не було особливого соціального життя, коли діти були молодшими, це було б просто занадто. Бути дружиною, мамою та здійснювати свої мрії, які пов’язані з вашими пристрастями, це непросто. Але потім діти стають старшими, тікають із гнізда та мають власні пристрасті. Тепер ми з Девідом перебуваємо в наступному розділі наших стосунків", – зізналася вона.

фото Studio Jackson

Дизайнерка показалася з голою спиною фото Studio Jackson

"Я люблю проводити час із моїм чоловіком. Дозволь тобі сказати, Девід Бекхем – дуже кумедний. В мене є мій чоловік. Я надзвичайно сильно його люблю і я все ще закохана в нього, мабуть, навіть більше, ніж в день, коли ми познайомилися. Ми багато сміємося. І дуже підтримуємо один одного в контексті кар’єр і захоплень. Я минулого вечора сказала дітям і чоловіку, що після 25 років шлюбу, я люблю Девіда так сильно і хочу підтримувати його.

Я хочу, аби він став найкращою версією себе, і хочу, щоб він зробив те саме для мене. Дійсно дуже важливо, щоб діти це бачили… Я і Девід можемо піти куди-небудь, лише ми вдвох. Ми сміємося і насолоджуємося часом разом. І мені здається, це така рідкість після стількох років", – підсумувала вона.

Нагадаємо, Вікторія Бекхем нещодавно показала, як проводила відпочинок із чоловіком.