Кожен вигин тіла: Кідман на моді в Парижі підкреслила тендітну фігуру сукнею-водолазкою

Тетяна Сухачова 1 жовтня, 10:30

Голлівудська актриса Ніколь Кідман полюбляє вбранням підкреслювати свою тендітну фігуру.

Вкотре вона так зробила, обираючи лук для показу Balenciaga, що відбувся 30 вересня у Парижі.

Для показу акторка вбралася в обтислу мідісукню-водолазку, яку доповнила підборами та окулярами.

Ніколь кідман

Кідман у total black покрасувалася в Парижі

фото GETTY IMAGES

До речі, нещодавно на хіднику Венеційського кінофестивалю актриса здивувала появою у корсеті, який підкреслив її надзвичайно тонку талію.

Нагадаємо, раніше інсайдер, близький до Кідман, розповів, що вона почала спілкуватися зі своїми прийомними дітьми від шлюба з Томом Крузом.

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Кідман у корсеті та оксамиті приголомшила тонкою талією на червоній доріжці кінофестивалю. Фото

Тому Крузу це не сподобається: інсайдер повідомив, що їхні з Кідман діти "повернулися в її життя"

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