Кожен вигин тіла: Кідман на моді в Парижі підкреслила тендітну фігуру сукнею-водолазкою
Голлівудська актриса Ніколь Кідман полюбляє вбранням підкреслювати свою тендітну фігуру.
Вкотре вона так зробила, обираючи лук для показу Balenciaga, що відбувся 30 вересня у Парижі.
Для показу акторка вбралася в обтислу мідісукню-водолазку, яку доповнила підборами та окулярами.
До речі, нещодавно на хіднику Венеційського кінофестивалю актриса здивувала появою у корсеті, який підкреслив її надзвичайно тонку талію.
Нагадаємо, раніше інсайдер, близький до Кідман, розповів, що вона почала спілкуватися зі своїми прийомними дітьми від шлюба з Томом Крузом.
"Важливо, щоб діти це бачили": Бекхем зізналася Кідман, чим колись жертвувала в стосунках з чоловіком, та знялася у дірках і пуховиках. Фото
Кідман у корсеті та оксамиті приголомшила тонкою талією на червоній доріжці кінофестивалю. Фото
Тому Крузу це не сподобається: інсайдер повідомив, що їхні з Кідман діти "повернулися в її життя"