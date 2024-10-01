Кожен вигин тіла: Кідман на моді в Парижі підкреслила тендітну фігуру сукнею-водолазкою

Голлівудська актриса Ніколь Кідман полюбляє вбранням підкреслювати свою тендітну фігуру.

Вкотре вона так зробила, обираючи лук для показу Balenciaga, що відбувся 30 вересня у Парижі.

Для показу акторка вбралася в обтислу мідісукню-водолазку, яку доповнила підборами та окулярами.

Кідман у total black покрасувалася в Парижі фото GETTY IMAGES

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До речі, нещодавно на хіднику Венеційського кінофестивалю актриса здивувала появою у корсеті, який підкреслив її надзвичайно тонку талію.

Нагадаємо, раніше інсайдер, близький до Кідман, розповів, що вона почала спілкуватися зі своїми прийомними дітьми від шлюба з Томом Крузом.