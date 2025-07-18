Огнєвіч у бікіні показала сідниці зблизька і відповіла, чи є в неї целюліт

18 липня, 15:30

Співачка Злата Огнєвіч (вона ж ZLATA OGNEVICH) посвітила сідницями у трусиках.

У своєму Instagram зірка відповіла на запитання підписників щодо тіла, зокрема чи є в неї целюліт.

"Так, є і я над ним постійно працюю за допомогою масажів. Але якщо робити фото збоку - його не видно", - чесно розказала Злата.

Огнєвіч показала сідниці без целюліту

На фото сідниці зірки виглядають більш ніж чудово


Нагадаємо, не так давно Злата зізнавалася, що з віком стає дедалі важче утримувати вагу. Раніше вона розказувала, які процедури робить, як харчується, скільки води випиває та називала свою нормальну вагу.

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Злата Огнєвіч
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