Огнєвіч у бікіні показала сідниці зблизька і відповіла, чи є в неї целюліт

Співачка Злата Огнєвіч (вона ж ZLATA OGNEVICH) посвітила сідницями у трусиках.

У своєму Instagram зірка відповіла на запитання підписників щодо тіла, зокрема чи є в неї целюліт.

"Так, є і я над ним постійно працюю за допомогою масажів. Але якщо робити фото збоку - його не видно", - чесно розказала Злата.

На фото сідниці зірки виглядають більш ніж чудово

Нагадаємо, не так давно Злата зізнавалася, що з віком стає дедалі важче утримувати вагу. Раніше вона розказувала, які процедури робить, як харчується, скільки води випиває та називала свою нормальну вагу.