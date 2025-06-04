Огнєвіч у капрі та шкірянці на голе тіло блиснула грудьми в незвичній зйомці

Марія Мельник - 4 червня, 15:45

Співачка Злата Огнєвіч здивувала кардинальною зміною іміджу.

Виконавиця влаштувала фотосет, де показала зухвалий бік себе в сонцезахисних окулярах та червоній шкірянці без ліфа.

"Коли мені кажуть: "Злата, а давай спробуємо….", — дуже складно відмовитися. Адже ключове тут "спробуємо". Просто обожнюю талановитих і креативних людей! Дівчата, дякую за крутезну зйомку і такі класні фото", - написала Злата.

Огнєвіч у шкірянці на голий бюст

Незвично бачити співачку в такому образі

Фото k.m.film

Огнєвіч показала усмішку

Дивлячись на таку Злату, відразу згадується Брітні Спірс на піку її популярності

Деталям приділили чимало уваги, і навіть змінили форму брів Огнєвіч

Деталям приділили чимало уваги, і навіть змінили форму брів Огнєвіч

Огнєвіч у шкірянці на софі

Зазвичай Злата приміряла елегантні луки, однак такий ауфіт не менше підкреслює її особистість

До речі, капрі знов повертаються в моду

До речі, капрі знов повертаються в моду

Нагадаємо, у свій 39-ий день народження Злата запевняла, що відчуває себе на 21. І хоча Огнєвіч сповнена енергії, раніше підписники залишали їй чимало ейджистських коментарів щодо невідповідності репертуару.

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Злата Огнєвіч
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