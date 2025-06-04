Огнєвіч у капрі та шкірянці на голе тіло блиснула грудьми в незвичній зйомці
Співачка Злата Огнєвіч здивувала кардинальною зміною іміджу.
Виконавиця влаштувала фотосет, де показала зухвалий бік себе в сонцезахисних окулярах та червоній шкірянці без ліфа.
"Коли мені кажуть: "Злата, а давай спробуємо….", — дуже складно відмовитися. Адже ключове тут "спробуємо". Просто обожнюю талановитих і креативних людей! Дівчата, дякую за крутезну зйомку і такі класні фото", - написала Злата.
Нагадаємо, у свій 39-ий день народження Злата запевняла, що відчуває себе на 21. І хоча Огнєвіч сповнена енергії, раніше підписники залишали їй чимало ейджистських коментарів щодо невідповідності репертуару.
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