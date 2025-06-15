Платформа, кльош і тотал денім: Огнєвіч показала нецензурний жест на зухвалих фото з вайбом нульових

Співачка Злата Огнєвіч потішила своїх шанувальників новими зухвалими фото з вайбом 2000-х.

Виконавиця попозувала у джинсах-кльош з низькою посадкою та жилетці з деніму в стилі ранньої Брітні Спірз. Свій образ вона доповнила взуттям сабо на платформі, срібними чокером і поясом та сонцезахисними окулярами.

Реквізитом для фотосесії стала старенька відеокамера.

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"Я пильную за тобою", - підписала світлини Огнєвіч.

До речі, Злата одягнула на себе модні нульових браслети-кільця, які актуальні знову Фото k.m.film

Від Злати найменше очікуєш побачити такий жест на фото Фото k.m.film

Як вам Злата у такому образі? Фото k.m.film

Нагадаємо, нещодавно Злата Огнєвіч наробила фото у шкірянці на голе тіло та капрі, як у нульових.

До речі, після одного зі своїх концертів Злата здивувала прихильників виглядом своїх ніг.