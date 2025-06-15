Платформа, кльош і тотал денім: Огнєвіч показала нецензурний жест на зухвалих фото з вайбом нульових

Юлія Леськова - 15 червня, 15:49
Злата Огнєвіч наробила нових фото
Фото k.m.film

Співачка Злата Огнєвіч потішила своїх шанувальників новими зухвалими фото з вайбом 2000-х. 

Виконавиця попозувала у джинсах-кльош з низькою посадкою та жилетці з деніму в стилі ранньої Брітні Спірз. Свій образ вона доповнила взуттям сабо на платформі, срібними чокером і поясом та сонцезахисними окулярами

Реквізитом для фотосесії стала старенька відеокамера. 


"Я пильную за тобою", - підписала світлини Огнєвіч. 

Злата Огнєвіч попозувала для фото

До речі, Злата одягнула на себе модні нульових браслети-кільця, які актуальні знову

Фото k.m.film
Злата Огнєвіч попозувала для фото
Від Злати найменше очікуєш побачити такий жест на фото
Фото k.m.film
Злата Огнєвіч у денімі на фото

Як вам Злата у такому образі?

Фото k.m.film

Нагадаємо, нещодавно Злата Огнєвіч наробила фото у шкірянці на голе тіло та капрі, як у нульових. 

До речі, після одного зі своїх концертів Злата здивувала прихильників виглядом своїх ніг. 

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Злата Огнєвіч
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