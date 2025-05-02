"З роками дедалі складніше": Огнєвіч назвала секрети стрункості та свою ідеальну вагу

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Співачка Злата Огнєвіч розповіла про секрети краси і стрункості.

В інтерв'ю Марічці Падалко 39-річна зізналася, що їй доводиться докладати чимало зусиль, щоби тримати себе у формі.

"Це спорт, це харчування, це масажі, обгортування. Мені доводиться себе обмежувати перед зйомками кліпу. Я сідаю на дієту: половина тарілки овочів в будь-якому вигляді, половина тарілки — це може бути рисовий хлібець, шматок рибки або соєве м'ясо. Потім може бути йогурт якийсь, гуакамоле, тост з авокадо, вода і якийсь легкий перекус, горішки", — пояснила артистка.

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Злата також розповіла, у якій вазі комфортно себе почуває.

"Моя норма — це 54 кілограми. Це чудова вага, але з роками це дедалі складніше тримати. Один спорт не допомагає. Я ходжу на серію масажів апаратних. Ще дуже класну роблю штуку: купую крем, що розігріває, наношу на шкіру і загортаюсь в плівочку. Так можу або спати, або ходити пів дня. Я п'ю менше води. Видам зараз секрети, яких навчилася, до речі, у Леді Гаги. Вона перед кожним кліпом ходила до сауни, щоб зігнати воду, на масаж і пила спеціальні препарати, які зганяють воду з організму, висушують. Три дні достатньо для того, щоб зробити те, що мені потрібно", — зазначила виконавиця.

Нагадаємо, раніше Огнєвіч розказувала про свої харчові звички, які допомагають тримати вагу.

А минулого року спеціально для ТаблоID артистка розказувала про свій догляд, перелічувала лайфхаки, а також згадувала табу і помилки про піклування за обличчям.