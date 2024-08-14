"Ще й не таке виробляють": Огнєвіч після відео з одруженим колегою відповіла на закиди про роман із ним

Огнєвіч приписали роман із колегою

Співачка Злата Огнєвіч та виконавець Максим Бородін розігрівом до прем'єри нової спільної пісні "Без тебе" викликали чимало пліток у мережі.

Після виходу ролика, де артисти показалися в обіймах одне одного, коментатори приписали Златі і жонатому Максиму роман.

"А нічого, що одружений чоловік так треться об Злату і заглядається на неї", - пишуть користувачі Instagram.

Реклама:

Такі обійми чомусь не залишили підписників байдужими скрін з instagram

Cпівачка не стала мовчати і відразу відреагувала на такі заяви.

"Ваші побажання передам і в Голлівуд також: "Терміново закрити всі студії, припинити випускати кіно, бо там актори одружені ще й не таке виробляють на зніманнях", - відповіла Злата.

Однак майбутній трек розкритикували не лише через те. У пісні можна почути слово "біжав", яке є калькою з російської мови.

Співачці дорікнули, що вона перекручує мову.

"Художній акт насилля, витончений. Іван Франко це б точно схвалив, враховуючи, що сам створював художні звороти слів, які надали життя нашій мові", - відповіла на зауваження Огнєвіч.

скрін з instagram

До речі, Огнєвіч неодноразово розповідала, що їй подобаються емоційно незрілі чоловіки, кохання яких ще треба заслужити.

Нагадаємо, у 2021-ому Злата прийшла на шоу "Холостячка" для того, щоби зустріти чоловіка своєї мрії. Співачка жалілася на невдалі стосунки та згадувала, як почувалася нікчемою. Обранцем Злати став підприємець Андрій Задворний, котрий якось обізвав її куркою.