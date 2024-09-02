"Відриваю від серця": Огнєвіч в улюбленому леопарді поділилася рецептом риби з коньяком
Співачка Злата Огнєвіч продовжує балувати не лише слухові, а й смакові рецептори своїх фанатів.
Цього разу виконавиця поповнила арсенал своїх рецептів слабосоленою рибою.
Для приготування знадобиться 350 гр. червоної риби; кріп; 1 столова ложка солі та цукру; цедра лимону; 50 грамів коньяку.
За порадою Злати залишаємо рибу в холодильнику на 12 і більше годин.
Нагадаємо, раніше Огнєвіч показувала свій улюблений корисний перекус.
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