"Відриваю від серця": Огнєвіч в улюбленому леопарді поділилася рецептом риби з коньяком

Огнєвіч точно знає, як виглядає збалансоване харчування фото з Instagram

Співачка Злата Огнєвіч продовжує балувати не лише слухові, а й смакові рецептори своїх фанатів.

Цього разу виконавиця поповнила арсенал своїх рецептів слабосоленою рибою.

Співачка не приховує любові до трендового луку, ба більше, називає себе Златою Леопардівною

Реклама:

Для приготування знадобиться 350 гр. червоної риби; кріп; 1 столова ложка солі та цукру; цедра лимону; 50 грамів коньяку.

Cпершу до цукру й солі додаємо цедру лимону

Додаємо отриману суміш до філе риби

Зверху викладаємо свіжий нарізаний кріп

За порадою Злати залишаємо рибу в холодильнику на 12 і більше годин.

А перед тим, як залишити рибу в холодильнику, поливаємо її коньяком

Нагадаємо, раніше Огнєвіч показувала свій улюблений корисний перекус.