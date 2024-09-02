"Відриваю від серця": Огнєвіч в улюбленому леопарді поділилася рецептом риби з коньяком

Марія Мельник 2 вересня, 16:15
Злата Огнєвіч у леопарді приготувала рибу

Огнєвіч точно знає, як виглядає збалансоване харчування

фото з Instagram

Співачка Злата Огнєвіч продовжує балувати не лише слухові, а й смакові рецептори своїх фанатів.

Цього разу виконавиця поповнила арсенал своїх рецептів слабосоленою рибою.

Співачка не приховує любові до трендового луку, ба більше, називає себе Златою Леопардівною
Співачка не приховує любові до трендового луку, ба більше, називає себе Златою Леопардівною

Для приготування знадобиться 350 гр. червоної риби; кріп; 1 столова ложка солі та цукру; цедра лимону; 50 грамів коньяку.

Cпершу до цукру й солі додаємо цедру лимону

Cпершу до цукру й солі додаємо цедру лимону

Додаємо отриману суміш до філе риби

Додаємо отриману суміш до філе риби

Зверху викладаємо свіжий нарізаний кріп

Зверху викладаємо свіжий нарізаний кріп

За порадою Злати залишаємо рибу в холодильнику на 12 і більше годин.

А перед тим, як залишити рибу в холодильнику, поливаємо її коньяком

А перед тим, як залишити рибу в холодильнику, поливаємо її коньяком

Нагадаємо, раніше Огнєвіч показувала свій улюблений корисний перекус.

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Злата Огнєвіч
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