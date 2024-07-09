"Вистачає на життя": Огнєвіч про місячний заробіток, колег за кордоном та батька, який рятує військових

Співачка Злата Огнєвіч, яка протягом повномасштабного вторгнення живе і працює в Україні, поділилася думками щодо колег, котрі виїхали за кордон.

В інтерв'ю Фокусу артистка також розказала про свого батька, який працює військовим хірургом, та про те, скільки їй вдається заробляти на місяць.

Тато Злати, хірург Леонід Григорович нині рятує життя військових. Донька розказала, як часто батько буває вдома та чи розповідає історії з фронту.

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"Я пишаюся своїм батьком. Мій тато, як справжній лікар, як справжній чоловік, людина честі і слова, не зміг залишатися осторонь. Тому з самого початку повномасштабного вторгнення вирішив допомагати постраждалим. Історії, які він мені розповідав, зокрема, коли працював безпосередньо в Харкові, в шпиталі, розривали серце. До них привозили як цивільних, які постраждали від ракетних обстрілів, так і військових. Ви, напевно, можете собі уявити, як виглядає людина, яка пронизана уламками від ракети. Це просто шматок м’яса", - поділилася Злата.

До речі, в одному з кліпів співачка показувала свого батька

"Він провів дуже багато ампутацій серед військових. Каже, що багато з них — молоді хлопці. І його болить. Дома він буває не надто часто, тому що його допомога потрібна там. Ділиться історіями теж рідко, адже це закрита інформація. Він навіть ніколи не повідомляє, де знаходиться. Батько практично нічого не розповідає", - зазначила співачка.

Злата одна з тих зірок, хто від початку повномасштабного вторгнення не виїхала за кордон. Виконавиця відповіла, що думає про колег, які вже третій рік не мешкають на батьківщині.

"Буду відвертою - несподіванкою для мене став Олег Винник, бо його творчість і позиціонування кардинально відрізняються від його теперішньої позиції. А щодо інших артистів, мені не цікава їхня доля від слова "взагалі".

Артисти, які залишили Україну, можуть мати свої причини і обставини, які їм відомі. Я переконана, що кожен має право на власний вибір, але цей вибір завжди відображає його справжню суть і позицію. Тому я поважаю тих, хто залишився і продовжує працювати на благо нашої країни, підтримує моральний дух людей і допомагає наблизити нашу перемогу", - висловила думку Огнєвіч.

"Мій вибір – залишатися в Україні. Мій вибір – бути вдома. Мій вибір – підтримувати людей і бути для них мотиватором, бути для них тим світлом і підтримкою, яких українці зараз так сильно потребують. Я щодня молюся про мир для України, щодня оплакую загиблих і щодня кажу собі: "Це закінчиться, прийде перемога і такий довгоочікуваний мир"", - каже зірка

Торкнулися і фінансової складової. Злата відповіла, скільки і чим нині заробляє:

"Звичайно, що сума залежить від концертної, блогерської і рекламної діяльностей. Також я заробляю на монетизації власного контенту, зокрема, це і соцмережі, і перегляди музичних відео в YouTube, і прослуховування на цифрових майданчиках. Мені вистачає на життя і для того, щоб донатити і допомагати Україні, пришвидшуючи нашу перемогу. Можу сказати, що я заробляю точно більше двох тисяч доларів на місяць".

За словами Злати, її життя відчутно змінилося після участі у шоу "Холостячка".

"Я вдячна долі за шанс познайомитися із собою дорослою, із собою справжньою. Це сталося саме завдяки реаліті "Холостячка". Досвід був як позитивний, так і болісний, але рана – це те місце, через яке в нас заходить світло. І я відчуваю це світло.

Звичайно, життя змінилося, стало більш усвідомленим. Після болючого досвіду я звернулася до психотерапевта і багато травм, навіть ті, що не стосуються стосунків на реаліті, пропрацювала. До слова, психотерапевт – це дуже важлива людина, яку треба мати в своєму житті. Це як дослідження себе. І я дуже радію, що в мене є крута психотерапевтка, яка вміє підібрати ключі до потаємних дверей моєї душі", - зазначила артистка.

Злата, яка була депутаткою Ради від партії Олега Ляшка, пригадала своє політичне минуле і відповіла, чи має такі амбіції у майбутньому.

"Все, що я хотіла сказати щодо свого знаходження в політиці, зокрема у Верховній Раді, я сказала під час свого звернення з трибуни, коли складала депутатські повноваження. Я це зробила з власної волі і вважаю це дуже правильним вчинком. З Олегом Валерійовичем я не підтримую стосунки. Бачила його востаннє в той день, коли складала депутатські повноваження. Наразі мені не відомо, як склалася його доля, але я бажаю йому і його близьким миру і всього найкращого", - підбила підсумки Злата.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Огнєвіч запевняла, що більшість заробленого на концертах надсилає на підтримку військових, залишаючи лише малу частину на зарплатню для свого бенду. І весь 2023 рік артистка активно виступала в межах країни, донатила і проводила збори коштів на допомогу ЗСУ.

Злата підтримувала українців і під час блекаутів на початку 2023-го. Виконавиця на власному прикладі показувала, що оптимізм, мужність і патріотизм здатні протидіяти будь-яким катуванням з боку ворога.