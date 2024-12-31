Огнєвіч у напівпрозорому максі повигинался на сходах. Фото

Співачка Злата Огнєвіч (вона ж ZLATA OGNEVICH) наробила стильних фото у сукні українського бренду.

На знімках виконавиця посвітила жіночними формами і звабливо повигиналася на сходах.

"Днями зустрілись з талановитими дівчатами і разом зробили красу, яку вже нема сили ховати", - розповіла співачка.

Реклама:

Раніше Злата розказувала, що комфортна вага для неї - 52 кіло

Сукня підкреслила жіночні форми виконавиці

Нагадаємо, раніше Огнєвіч, якій незабаром виповниться 39, розказувала про свій догляд, перелічувала лайфхаки, а також згадувала табу і помилки про піклування за обличчям.