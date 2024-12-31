Огнєвіч у напівпрозорому максі повигинался на сходах. Фото
Співачка Злата Огнєвіч (вона ж ZLATA OGNEVICH) наробила стильних фото у сукні українського бренду.
На знімках виконавиця посвітила жіночними формами і звабливо повигиналася на сходах.
"Днями зустрілись з талановитими дівчатами і разом зробили красу, яку вже нема сили ховати", - розповіла співачка.
Нагадаємо, раніше Огнєвіч, якій незабаром виповниться 39, розказувала про свій догляд, перелічувала лайфхаки, а також згадувала табу і помилки про піклування за обличчям.
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