Огнєвіч у напівпрозорому максі повигинался на сходах. Фото

Марія Мельник 31 грудня, 15:00
Огнєвіч в сукні виставила руки
фото anna.spaace

Співачка Злата Огнєвіч (вона ж ZLATA OGNEVICH) наробила стильних фото у сукні українського бренду.

На знімках виконавиця посвітила жіночними формами і звабливо повигиналася на сходах.

"Днями зустрілись з талановитими дівчатами і разом зробили красу, яку вже нема сили ховати", - розповіла співачка.


Злата Огнєвіч посвітила талією й бюстом

Раніше Злата розказувала, що комфортна вага для неї - 52 кіло

Огнєвіч в сукні випнула стегна

Сукня підкреслила жіночні форми виконавиці

Нагадаємо, раніше Огнєвіч, якій незабаром виповниться 39, розказувала про свій догляд, перелічувала лайфхаки, а також згадувала табу і помилки про піклування за обличчям.

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Злата Огнєвіч
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